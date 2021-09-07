萬豪旗下6家飯店聯手推「酒食微醺賞月趣」　中秋賞月最對味

中秋佳節除了烤肉，還可賞月飲酒享美食。瞄準中秋節團聚商機，萬豪國際集團「饗聚萬豪美食月」隆重推出第三波活動，旗下6家飯店聯手推出「酒食微醺賞月趣」組合包，即日起至飯店官網填寫預約詢問單，有專人安排訂購事宜。

萬豪國際集團表示，「酒食微醺賞月趣」組合包集結台北六福萬怡酒店、台北中山雅樂軒酒店、台中豐邑MOXY酒店、宜蘭力麗威斯汀度假酒店、高雄萬豪酒店、澎湖福朋喜來登酒店等6家飯店，並精選8道飯店私房下酒菜、5款特色啤酒及調酒，以及1款澎湖在地點心，美食微醺組原價3,702元，祭出86折、每組優惠價3,200元，限量50組。

台北六福萬怡酒店提供老滷麻辣鴨掌、蔥香水晶鴨翅、秘製香辣酒螺3道下酒菜，搭配各種酒類越吃越唰嘴。圖／六福旅遊集團提供 台北中山雅樂軒酒店提供「雅樂軒微醺組」、「蒜辣魚乾」與「梅肆找茶調酒組」。圖／六福旅遊集團提供

台北六福萬怡酒店提供3道美味下酒菜，如老滷汁醃製入味「老滷麻辣鴨掌」、微微蔥香混合中藥香氣「蔥香水晶鴨翅」、爽辣有嚼勁「秘製香辣酒螺」，適合搭配各種酒類，皆有不同風味。台北中山雅樂軒酒店推出「雅樂軒微醺組」，其中「蒜辣魚乾」採用曬成魚乾的四破魚，加入蒜頭、薑、辣椒用小火慢煸，是下酒、下飯的好伙伴；「梅肆找茶調酒組」提供風味酒、果乾、通寧水，依每個步驟DIY製作成風味絕佳調酒。台中豐邑MOXY酒店推「Rooftop Bar XOXO 人氣特調組」，內含最具人氣2款瓶裝調酒，為優雅茉莉花香的「Floral Allure 花香調」及櫻桃與優格混合而成的「Cherry Lips 櫻桃小嘴」調酒，不只呈現出美麗外觀與柔美的色調，還別具一番滋味。

宜蘭力麗威斯汀度假酒店推「威斯汀酒食精選組」，內含麻辣魚皮、五香牛腱與台式滷雞胗，搭配「吉姆老爹精選風味啤酒」最對味。圖／六福旅遊集團提供 高雄萬豪酒店推出「水煮無骨牛小排」，搭配白飯或作下酒菜皆十分過癮。圖／六福旅遊集團提供 澎湖福朋喜來登酒店「澎湖黑糖蜂巢蛋糕」，結合黑糖蛋糕及蜂巢蛋糕，打造專屬澎湖經典創新甜點。圖／六福旅遊集團提供

宜蘭力麗威斯汀度假酒店祭出「威斯汀酒食精選組」，內含Q彈涮嘴的「麻辣魚皮」、辛香不油膩「五香牛腱」，還有富有嚼勁「台式滷雞胗」，搭配宜蘭自釀「吉姆老爹精選風味啤酒」，細膩口感與酵母香氣，搭配特選台式滷味最對味。高雄萬豪酒店的「水煮無骨牛小排」，牛小排經滷再燒，主廚特製紅湯以乾辣椒和花椒炸香，以豆芽菜和芹菜平衡油膩，灑上乾辣椒、碎蔥絲、香菜再淋上熱油，香氣四溢，搭配一碗白飯或作下酒菜皆十分過癮。最後由澎湖福朋喜來登酒店打出「澎湖黑糖蜂巢蛋糕」，完美結合黑糖蛋糕及蜂巢蛋糕，濕潤及綿密口感與獨特黑糖香吃在口中，打造專屬澎湖經典創新甜點。

自取及付款地點為台北六福萬怡酒店：台北市南港區忠孝東路七段359號(CITYLINK南港店B棟)、取貨日期為9月15日至18日每日上午11點至晚間7點，詳情可查詢預約詢問單：https://bit.ly/3ztiyye，填寫完成預約詢問單後有專人安排訂購事宜。

台中豐邑MOXY酒店推「Rooftop Bar XOXO 人氣特調組」，包括「Floral Allure 花香調」及櫻桃與優格混合「Cherry Lips 櫻桃小嘴」調酒，色澤柔和，且有獨特滋味。圖／六福旅遊集團提供

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