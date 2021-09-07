英式高級西裝製作教學 培養國際選手

榮獲國際多次肯定的曾烽哲，攜手黃清秋教授傳承精湛手藝, 期望帶領年輕人在國際舞台繼續發光發亮。 曾烽哲從年輕時就投入英式傳統西服的製作與研究，靠著紮實的工藝技術、精細講究的過程、對細節的堅持，一路走來始終如一。從過去在工作檯後默默工作的西服師傅，如今走到檯前，帶領著定製西服製作團隊參加各項大型賽事，屢次獲獎， 能完成帶領台灣定製西服技藝在國際舞台能發光發亮的使命，感到相當欣慰。

奇肆設計駐店於T Fashion時尚基地(永樂布業商場4樓56室)邀請曾烽哲老師開班授課。圖／業者提供

初學者可以從量身、製圖、打版到縫製，親自動手製作，並了解訂製過程的布料、樣式、配件的選擇都相當重要。曾烽哲說:「我們會在每日一堂課上做圖表解說，實務操作為主，我會先看學生的程度，因材施教，不同於一般紙上授課會給學生最直接的技術指導，實地的觀摩老師傅現場實做，取高標的教學方式也才能收到效果。」曾烽哲老師手把手傳授50年的經驗，為每件西裝賦予獨一無二的靈魂，讓更多人了解西服訂製的職人精神。

曾烽哲老師擔心傳統工藝失傳，積極鼓勵有興趣與天份的設計師加入行列。圖／業者提供

曾烽哲說：「一定要培養新人，重視傳承。傳承是我這幾年一定要做的事。」他認為製作西服，一針一線都要非常謹慎，不能放太鬆，也不能拉太緊，非常細膩，不只是一件衣服，也是藝術品。年輕人面試、生意人談生意，有了一件好西裝就先贏一半，而這就是身為西服師傅最重要的責任。

奇肆設計創辦人曾冠智說到:「2019年推出西服醫生，提供高級訂製服的量身修改服務;2020年提出綠色時尚，選用可回收循環布料，強調永續、自然及環保;今年回到最初的理想，希望未來能投入教育事業，吸引更多年輕人投入訂製西服領域，讓更多人體會手工西服的魅力。」

授課地點：

T Fashion時尚基地/台北市大同區迪化街1段21號四樓(永樂布業商場4樓56室)

報名連結: https://forms.gle/y9mjSZEaRhY1RWfu6