BB舞團串起台灣東南亞 藝術交流

隨著時代的進步、國際的交流，台灣的組成族群也漸趨多元，有著各國人士長久居住於台灣，然而休閒娛樂的模式仍然以台灣人的喜好為大眾，缺乏東南亞國家族群的文化，為了增加台灣與東南亞國家的藝文交流，身為BB舞團副團長的Hazelyn Reyes Bautista與夥伴們創立了BB舞團，創立的緣由是因為他們發現早期台灣業者引進外籍舞者大多在遊樂區或大型飯店演出，由於表演都是固定的，缺乏創新，互動模式也有待改進，導致觀看的民眾看過一次就不想再看第二次。

BB舞團發言人Hazelyn Reyes Bautista說明：「我們創立的初衷是為了想要改變外籍舞者表演形式，所以我們採取每月短劇，結合電影、卡通、時事等話題，創作音樂舞台劇。讓觀看者有新鮮感，也增加互動並結合時事議題。讓外籍移工在台灣更能放鬆生活、因而更加喜歡台灣。只有釋放壓力，解決思鄉情懷，才能在台灣穩定工作、發展。

BB舞團成立於2021年8月，在舞團成立前，舞者們都在台灣不同的地方表演與駐唱。目前舞團成員主要來自菲律賓，因為他們精通英文，其次則是泰國。主要在餐廳駐場表演。疫情後將可能配合移民署、勞工局及外交相關等需要東南亞藝文活動的合作，進行規劃與表演。

BB舞團成立後的理想是希望台灣與東南亞藝文交流，讓東南亞文化可以深耕台灣。「特別是南部地區，外籍勞工休假沒有任何可以欣賞表演聽歌的地方。只能逛街、聊天、運動。在文化這區域實在需要關注。」Hazelyn Reyes Bautista指出，「若台灣在外籍移工權益方面提升，音樂、藝文、方面的娛樂產業，相信會有更多的人更愛台灣，願意在台灣工作或成為新住民。」

高雄BB舞團主要表演以東南亞傳統舞台劇、改編模仿電影情節劇、熱舞表演與菲律賓歌手駐唱等多原演出，為居住台灣的東南亞朋友帶來熟悉的娛樂演出。圖／業者提供

高雄市BB舞團是在南部唯一一家可以心靈上照顧外籍勞工的朋友的團體，每個週末他們下班後，沒有辦法像台灣人可以去看電影、看表演、聽現場演唱。Hazelyn Reyes Bautista更強調：「因為大部分的經營業者都是台灣人，他們的需求較不被重視，而在這裡，經營者與舞者都是東南亞人，使得大家像朋友一樣親切，身心靈都得到釋放。」

現階段的疫情得到控制，也微解封，由三級警戒降為二級，可以讓各國移工與新住民，到BB舞團欣賞表演、聽歌、吃美食、品小酒。

由於現階段台灣人對於東南亞人尚不了解，甚至部分民眾對於東南亞族群帶有偏見，因此BB舞團希望以演藝專業，讓更多台灣人認同東南亞文化，BB舞團希望能夠從台灣出發，結合台灣與東南亞舞者，合作一個屬於台灣故事的劇場。