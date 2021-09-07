月餅吃膩了？布丁狗、大耳狗奶凍捲爆擊系甜點登場

防疫降級不鬆懈，野餐風兒童餐具在家也能好好食

Hello Kitty蘋果村親子餐廳推出季節限定奶凍捲，「大耳狗奶凍捲」以原味戚風蛋糕搭配卡士達和綿密奶凍，口味清爽不甜膩！「布丁狗布丁捲」以巧克力戚風蛋糕配上卡士達和滑嫩布丁，快相約姊妹淘一起甜甜的享用！「大耳狗提拉米蘇」義式苦甜交雜的提拉米蘇搭配甜滋滋的大耳狗達克瓦茲，多層次爆棚的幸福口感，嚐過一口秒酥化！

大耳狗提拉米蘇 價格$80

疫情期間為了方便孩子在家用餐，蘋果村也獨家推出野餐風造型竹纖維兒童餐具，有「Hello Kitty」、「布丁狗」、「大眼蛙」三款，每款都採圓弧角度，集安全、耐摔、環保於一身，包含湯碗、分隔式餐盤、水杯、叉子及湯匙5件組，讓家長再也不擔心孩子吵鬧不吃飯，堪稱用餐鎮兒童神器。

餐點供應時間

主餐定食：11:00-13:30、17:00-19:30

下午茶：14:00-16:30

大耳狗奶凍捲 價格$80

兒童餐：僅於正餐時段供應，限12歲以下兒童(包含12歲)，素食餐：全天候時段供應

Hello Kitty蘋果村親子餐廳

地址：苗栗縣頭份市中華路1355號1樓。服務專線：037-590650

營業時間：週二至週五 11:00-20:30 (星期一公休)，週六至週日&國定假日 11:00-19:30

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