亞洲首家便利超商萊爾富榮獲SGS ServiCert服務業6S驗證

萊爾富國際於日前(8/23)獲頒SGS ServiCert服務業6S 驗證，是亞洲首家通過此國際服務驗證的連鎖便利商店。期以6S服務承諾: 整理、整頓、清掃、規範、習慣與安全，強調對內、對外統一流程管理和持續改善以妥善控制風險，並不斷思考以求提供最新、最好、最快的服務給顧客，目標邁向8S精益管理。

萊爾富整合長郭純宜於授證典禮表示，6S雖就簡單12個字，其實推動並非想像中容易，不但要找到問題(真因)，還要能真正去除(根因)，這就不單是門市的問題，而要從總部進行「流程改造」，甚至「更新設備」以符合門市6S的需求。期間要感謝SGS專業團隊協助及公司全體同仁努力，全台1300家門市經無數次教育訓練及PDCA改善，讓門市煥然一新。一切努力如同董事長在公司年度經營會議上帶領一級主管及全體幹部的宣誓，為的就是要提供顧客更舒適的購物環境及更貼心的消費體驗；同時培養同仁對每個服務細節都秉持細心、務實、認真與用心的態度。

此次萊爾富透過準備驗證的過程，將現場停滯、多餘、不需要的物品(含作業流程)進行妥善處置與再利用，達到現場無不用之物，提升工作效能，打造潔淨舒適、整齊有序與安全高效的門市；並提高同仁自我素養，養成良好工作習慣與服務意識，徹底實踐6S精神，重塑萊爾富服務文化（人人．事事．時時6S）。

SGS台灣資深副總裁黃世忠說，萊爾富獲此殊榮，顯示其對顧客需求的重視，不僅是服務的承諾，也是品牌的承諾，推動背後更看見萊爾富對顧客的體貼與用心，超越顧客對企業服務的期待。

萊爾富一掃過去店面資訊擁擠的印象，成為提供消費者一個環境舒適安全、資訊簡約易懂及作業快速高效的購買空間。