雲林空拍攝影賽 上傳照片獨得萬元獎金

「2021我愛雲林之美-空拍攝影大賽」於徵件以來獲得踴躍投件，其社會組，更不乏專業無人機高手參賽，競爭激烈！雲林因四季氣候穩定，適合無人機飛行，不僅設立國家標準的無人機訓練考照基地，在地的國立虎尾科技大學、中華科技大學、大德工商、福爾摩沙無人飛行器協會等，也重視無人機培訓，積極培育無人機產業的年輕人才，本次競賽另設有「學生組」，鼓勵青年學子以不一樣的視角發揮創意投稿。

雲林縣內有諸多美景，各區特色也不盡相同，如何透過空拍機的技術捕捉雲林特色，一鏡網羅，如：北港有觀光大橋、女兒橋、媽祖大橋、萬有紙廠、北港糖廠、朝天宮、武德宮；西螺有西螺大橋、雲林形象物產館、福興宮、延平老街、振文書院；虎尾有澄霖沉香味道森林館、虎尾糖廠、同心公園、虎尾持法媽祖宮；麥寮風力發電站、口湖太陽能發電設施等各地雲林之美，讓國際及台灣民眾對雲林有更深度的認識。

「2021我愛雲林之美-空拍攝影大賽」，競賽組別分為「社會組」與「學生組」，主題可以《自然風景》、《人文風情》、《生態保育》、《再生能源》等多方面向來設定，不限定機型重量與型式，只要相片畫素規格等符合參賽標準、航空法規、拍攝時間為2021年1月至今（詳見比賽規則），即可報名參賽，請民眾把握機會，徵件至9月15日止。勇奪萬元獎金。相關活動詳情，可上FB粉絲團「2021我愛雲林之美」或IG搜尋「yunlinsuteki」。

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