北市線上經貿拓銷團 前進拉美及中東非洲

在全球疫情持續影響下，各業廠商不易出國拜訪客戶，為協助企業持續拓展海外市場，臺北市產業局於8月30日至9月3日辦理「臺北市線上經貿拓銷團-拉丁美洲地區媒合會」，邀集25家臺北市企業一同拓銷拉丁美洲2大經濟體-墨西哥及巴西，參與業者包含電子資通訊、消費性電子、汽車零配件、智慧醫療、食品、五金扣件等產業，連續5天活動共計148家買主、進行229場一對一洽談會。

此次參加的買主包括巴西通訊業營業額3億美元的Furukawa公司、主要資通訊產品通路商Multilaser對我商無線網路產品很有興趣；近年來巴西太陽能市場急速成長，臺北市太陽能產品及系統整合服務亦吸引許多巴西業者報名洽談，另外Tea one為巴西著名珍珠奶茶連鎖店，現有13家據點，主要分佈在巴西東北部大城市購物中心內，該公司負責人自我國學習珍珠奶茶製作方法後，回到巴西發揚光大，本次透過洽談會，希望與我國珍珠奶茶原料供應商洽談合作。

墨西哥商Sagaji專營該國汽車零配件售後市場，在墨西哥6個城市設有據點，有意向臺北市業者採購相關產品。墨國主要產業為汽車工業，近年來持續發展汽車周邊零組件產業，帶動五金及扣件等產品之需求，此次參與洽談的五金手工具廠商洽談場次幾乎全滿，未來合作值得期待。

「2021臺北市線上經貿拓銷計畫」最後一場中東非洲線上媒合會將在10月舉行，目前受理報名中，歡迎登記於臺北市的業者報名參加，如有疑問可洽詢執行單位中華民國對外貿易發展協會，報名網址（https://reurl.cc/XW4ZyR ）。