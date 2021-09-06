刷新勞雇關係三觀 海尼根台灣獲「2021亞洲最佳企業雇主獎」

亞洲權威人力資源雜誌《HR Asia》日前公布「2021亞洲最佳企業雇主獎」，「海尼根台灣」綜合「組織文化核心」、「員工身心體驗」、「團隊合作溝通」三大面向，以優於快消品(FMCG)產業的成績，在292家參賽企業脫穎而出。其中在「公司重視開放溝通」、「鼓勵部門間的合作及成員輪調」、「尊重員工的專業知識」等項目得分出色。充分反映海尼根台灣深信成長致勝根源於優質的組織文化及人才；也是因有無畏的願景，讓有能力的人可以展現熱情、在學習導向和多元共融的環境中成長，共享雙贏，激勵所有員工成為贏家，公司也獲得員工的肯定。

「2021亞洲最佳企業雇主獎」是由相關行業專家、學者組成獨立審查委員會，透過企業調查報告、線上審查企業對人力資源計畫的投入與成果，並直接邀請參選公司員工，以匿名方式填寫整體員工投入度問卷，為自己公司打分數，再挑選出各領域的傑出企業品牌。今年台灣共有292家企業來自21個產業參賽，海尼根台灣為快消品產業5家獲獎公司之一。

圖為「海尼根台灣」管理團隊有來自韓國、馬來西亞、新加坡等不同文化背景及思維方式的成員，就算疫情嚴峻，「跨專案與跨國輪調計畫」及「短期或長期的調派機會」也未曾中斷。「疫」起打造跨國籍、性別等多元面向共存的環境 不只贏還要雙贏。業者提供

海尼根台灣總經理鄭健發Michael Chin表示，前所未見的新冠疫情對許多管理者而言是轉折點；為了幫助所有員工在詭譎多變的局勢中妥善管理壓力水平，管理者必須負起建立員工信任與信心的責任。迅速應變、隨時保持員工之間順暢的溝通管道是成功要件。身為跨國企業，海尼根台灣在員工組成上呈現多元樣貌，管理團隊有來自韓國、馬來西亞、新加坡等不同文化背景及思維方式的成員，員工隨時能在台灣辦公室或以虛擬/線上的方式跟跨國同事相互合作；就算疫情嚴峻，「跨專案與跨國輪調計畫」及「短期或長期的調派機會」也未曾中斷。為了替員工提供足夠的支持，海尼根台灣在疫情期間超前部署, 率先針對前線銷售團隊、商化人員提供快篩試劑、為全體員工額外加保防疫險。打疫苗前有公司安排疫苗健康講座、打疫苗中有額外的全薪疫苗接種假、打疫苗後也有全薪病假。海尼根員工的健康始終是第一位。

鄭健發Michael Chin說道，多元環境造就海尼根台灣開放的文化，也更樂於「傾聽員工的聲音」。公司每年透過組織氣候調查，焦點座談會或各式問卷探索員工的想法，讓策略制定更加接地氣。舉例來說，今年初的「彈性工作安排辦法」，就是回應處於不同人生階段的員工需求所制定的政策。海尼根台灣的員工根據人口統計資料和背景顯示相當多元，我們觀察到員工在日常生活中正扮演著許多不同的角色，像是年幼孩童的父母親、或是年邁父母的子女。也正因為聽到員工的反饋，我們不僅提供了可彈性調整的工作時間，也給予員工彈性的工作地點。

圖為奉行「享受生活，尊重人與地球，及追求品質的熱情」，海尼根台灣成功讓每位員工樂當品牌大使。也因為重視安全第一(Safety First)，海尼根除有周全的醫療保健福利、個人旅遊補助和子女獎學金外，也定期舉辦安全宣導，建立內部心理安全大使，全面性地照顧員工的身心靈。業者提供

進公司的時候是行政專員，升遷的時候是人資主任；原本是財務控管，過陣子轉調負責主要客戶業務。諸如此類的輪調或發展機制在海尼根台灣時常可見，也是員工給予高分的重點項目之一。其因可歸於海尼根台灣不分內勤或前線同仁，都以高績效文化尊重認可每一位員工的獨特與創造性，在成果導向的考核與獎勵機制下，「贏家精神」得以落實。過去一年，海尼根就有近10%的員工在部門間進行輪調，且內部職缺升遷率更高達20%。這種特有的「內部轉換跑道」機制，讓有心放膽嘗試的員工無時無刻都能對工作懷有一定的熱忱，期待透過不同的火花激盪提升工作帶來的成就感。

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