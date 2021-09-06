禪之寶&CHOU·周 珠寶設計9/11開幕

金卓獎珠寶設計藝術貢獻獎得主周詩寶，把品味帶進生活，與女兒周之禪合體在珠寶界發光，打造「禪之寶珠寶設計公司」，將翡翠、珊瑚、寶石與琥珀蜜蠟等各類玉石透過手作中國結藝、鑲嵌技術原創設計及客製化，於9月11日璀璨開幕。

唐琪、池秋美、上官明莉及阿姑周遊等影視巨星戴出時尚感外，粉絲還包括福州魚丸老闆娘，亮麗戴上身，也別出心裁當壁飾掛在牆上。以女兒周之禪為主力的CHOU·周珠寶，設計純銀手作飾品、鑽石、白K金等珠寶首飾，提供客製化、婚戒等訂製服務。

在新銳設計嶄露頭角的周之禪有經驗豐富的專業金銀鑲工老師傅及鑽石工廠，為她將手作的溫度嚴格把關，帶給幸福感的珠寶首飾打破傳統，因應時代潮流，賦予有別以往的新力與風格，創造新珠寶設計品牌。

周詩寶母女到國外參展，與外賓合影留念。

周之禪在學期間接受表演扎實藝術訓練而在影劇界嶄露頭角。透過藝術薰陶與見解，也投入珠寶藝術產業，將延續媽媽的禪之寶珠寶設計初衷及專業工藝，帶著傳承品牌的信念，攜手共創及革新。

珠寶設計作品，燦爛奪目。

逆齡演出青春美少女的周之禪來自台東，近期為觀光局拍攝短片，去了金剛大道、伯朗大道等家鄉名勝，也坐熱氣球，戴上VR體驗台東美麗風光。

珠寶設計欣賞：戒指。

周詩寶說，透過第一代與第二代的結合，帶來全新的珠寶體驗，以及不一樣的原創，發揚台灣珠寶產業更多元的樣貌。