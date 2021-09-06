外交部攜貿協與家樂福推友邦食材生鮮箱

由外交部主辦、外貿協會執行之邦交國嘉年華系列活動─「中秋節友邦食材生鮮箱」記者會，9月3日與家樂福攜手推出友邦食材生鮮箱，融合友邦牛肉、海鮮及辣椒醬，讓今年中秋烤肉充滿迥然不同的異國風味。

發表會由外交部俞大㵢次長主持，邀請拉丁美洲、加勒比海及非洲7國駐臺大使及代表擔任「一日店長」，促進國際美食文化交流，現場聖克里斯多福及尼維斯大使館與家樂福簽署合作意向書，象徵台灣與邦交國緊密友好合作的開始，外交部及外貿協會未來將持續結合民間企業，共同行銷與推廣友邦的優質產品及提升在台灣市場的能見度，並為台灣的消費者提供更多元、更多樣化的產品選擇。

因應中秋節即將到來，在家樂福線上平台及實體賣場推出邦交國海陸「生鮮箱」限定組合，販售包括來自巴拉圭牛肉、尼加拉瓜龍蝦、白蝦、瓜地馬拉及宏都拉斯的白蝦等，以單賣或箱賣進行銷售。除肉品海鮮，醬料更是烤肉party不可或缺的必備良伴，同步推薦來自貝里斯、史瓦帝尼兩個邦交國獨有辣椒醬，讓民眾在中秋團圓聚餐時，增添豐富的味蕾饗宴。

外交部次長俞大㵢表示，近幾年來，台灣陸續與拉丁美洲友邦受惠於簽署自由貿易協定的經濟優勢與效益，即使全球經濟受到疫情的衝擊，我國自這些友邦進口的海鮮及牛肉仍逆勢成長。

中秋節友邦食材生鮮箱記者會開箱儀式。外交部次長俞大㵢、外貿協會副秘書長王熙蒙、家樂福總經理王俊超、瓜地馬拉大使葛梅斯、尼加拉瓜大使李蜜娜、宏都拉斯商務專案經理歐陽群。圖╱貿協提供

外貿協會副秘書長王熙蒙時表示，貿協自2017年起，連續3年組團赴中南美洲邦交國，總計安排93當地供應商與45家我國進口商洽談，去（2020）年因疫情改為線上洽談，整體採購成果豐碩。中美洲的海鮮品質優良且價格具競爭力，去年台灣從這些邦交國總共進口了1.85億美元，比前（2019）年成長近3成；而低脂、高蛋白的巴拉圭草飼牛肉，也在台灣打開了市場知名度，巴拉圭已經成為台灣第二大冷凍牛肉的進口來源國。上述的採購實績，都證明了邦交國高品質農牧水產廣受台灣消費者的青睞。

延續去年辦理「拉丁美洲牛肉採購」、「中美洲海鮮採購」兩場採購活動成果，今（2021）年外交部、貿協與家樂福合作，將友邦食材直送消費者家中。活動邀請聖克里斯多福及尼維斯、瓜地馬拉、尼加拉瓜、貝里斯、巴拉圭、史瓦帝尼及宏都拉斯等七國大使及代表蒞臨擔任一日店長，介紹食材及料理特色，並推出促銷加碼贈活動，讓消費者買到即賺到。現場另擺設來自聖克里斯多福及尼維斯的辣椒醬、辣椒油和蘭姆酒，邀請知名主廚潘瑋翔示範如何運用友邦食材，讓民眾宅在家，也能快速烹煮並輕鬆端出美味料理。

會中宣布9月23日即將登場的「邦交國嘉年華」，結合一系列線上及實體活動，包括人力媒合、行銷創業競賽、美食市集、虛擬旅遊、文化體驗專區等，帶領大家一起線上暢遊14國友邦，提升民眾對邦交國的瞭解與認識，擴大雙邊的民間交流與經貿合作。其中「美食市集」主題策畫更邀集北北桃多達三十家知名餐廳共襄盛舉，限定推出友邦食材客製料理，消費者可於活動期間利用外送平台或親自前往品嚐，創造獨一無二的友邦新食記。