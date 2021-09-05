免出國取得寵物服務國際證照 搶攻500億商機

動物力量價值促進協會引進美IACPT證照訓練課程

根據內政部和農委會統計，2020年下半年全台犬貓數將首度超過15歲以下孩童數，在2021年達295萬隻，估計台灣寵物產業產值已達 580 億元。為服務龐大寵物市場，動物力量價值促進協會(APower) 引進動物訓練暨照護技術士國際證照（M.A.T.C.H），有意投入寵物照護市場者，不用出國即可取得國際證照。

據財政部統計，至2020年底，寵物相關的產業含寵物周邊商品買賣、寵物販售以及寵物照顧服務等已經達到7207家，年增率為4.79％，與2010年相比，10年來增加72.3％，其中寵物服務業者成長速度，至2020年底已經達到1844家，與2010年相比成長384％，等於是10年前的近5倍。

寵物服務業則包含獸醫、殯葬和照顧訓練等。2020年統計指出，寵物照顧服務也已經達到20.5億元，年增率5.1％。美國國際專業培訓資格認證委員會（ International Accreditation Council of Professional Training ，IACPT）是全球最大的非營利會員資格協會之一，專門從事證書認證和專業培訓，在世界上已有80,000多名成員，並獲得台灣教育部核准編號。2020年更規劃設計M.A.T.C.H動物訓練暨照護技術士國際證照項目。

社團法人動物力量價值促進協會(Animal Power)獨家引進，讓有意投入全球寵物經濟人力市場，即可享免出國，獲取專業國際證照，也可做為日後留學打工、海外工作的另一個選擇！該課程特色，可單元課程修讀，並保留課程時數，只要在二年內修完7大單元課程，共計200小時，即可獲得國際證照。通過結業標準，還有獎學金，報名時可依能力及優惠身份，再享學費優惠。

動物力量價值促進協會引進採社會企業永續經營商業模式，善用協會核心業務─「監獄犬實驗2.0 用生命影響生命」─學伴犬職能導向訓練課程計畫，並創造更多附加價值，最終提升流浪動物價值，推廣動物保護福利，接軌聯合國永續發展目標，共同創造友善動物環境的生活圈。更多詳細課請上官網https://www.apower.info/。