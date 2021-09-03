CARPOST新版上線 推出最優惠贈LINE POINTS 2萬點

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全新的CARPOST網站更精準搜尋，貼近消費者習慣方便使用。圖╱業者提供

CARPOST的執行長Kevin表示：「全新的CARPOST網站更User friendly更貼近消費者習慣方便使用，更精準搜尋。除了提供我們CARPOST嚴選推薦的超值好車，並提供專業建議參考，車種外觀直接分類，不懂車的朋友們也能輕鬆上來逛美國加拿大賓士BMW的美加雙Ｂ專區。站上10萬台車讓大家都能清楚看到國外當地的價格，CARPOST外匯車電商第一品牌購車車況車籍資料全透明，幫您購買到最安心的車源。各式各樣外匯車需求任您篩選，任何車型、年份、里程、預算，全新進化的CARPOST2.0更優化的系統分析都能讓您精準的找到您的Dream Car夢想車。」

左起主持人王美心，國策顧問陳茂仁及CARPOST執行長Kevin。圖╱業者提供

日前國策顧問陳茂仁，於CARPOST內湖門市，為CARPOST2.0全新版本揭幕，並親身使用新版CARPOST網站找車，對於CARPOST方便大家搜尋外匯車，比較美國各地不同價格，提供消費者更多選擇，給予高度評價及肯定，並期許CARPOST能在疫情下提供外匯車電商購車新模式，零接觸少接觸，省時省力省錢。 https://www.carpost.tw/ 。