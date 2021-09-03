廣生堂燕窩推企業專案 提供代客配送 傳遞關心

廣生堂「中秋禮讚」活動推出多種優惠組合，同時配合防疫需求，今天也特別加開企業專案「提供代客配送服務」傳遞關心，廣生堂營運長王靜美表示，中秋佳節就給最重要的自己人最好的滋養，健康永遠是最好的禮物，讓企業與客戶之間的友誼，不受疫情所影響。

廣生堂自1996年創立步入第26年，數十載如一日，秉持「用心、專一、精工、科學、善念」五大精神，自有ISO認證專業燕窩生技廠，通過國家級食品安全檢驗，完全MIT高品質生產。

王靜美說，充滿挑戰的2021年，大家都辛苦了。疫情風暴來襲頻頻刺激著我們的生活與環境，企業與個人都為了生存搏命拼鬥。廣生堂一本初衷，堅持只做對的事情；每一步、每一個決策，穩紮穩打，絕不鬆懈，面臨原物料價格上漲、進口卡關的困境更不輕易妥協，就是要提供最高品質、嚴格把關食安零檢出的產品。

節慶限定，珍藏巨獻─「原珍冰糖燕窩飲」6入禮盒

即開即食，價格更親民，品質不打折。原珍冰糖燕窩飲，使用越南產區燕條，獨家採用3D旋轉式滅菌技術；大量保留營養價值與完整口感。

廣生堂經典三寶禮盒。圖╱廣生堂提供

KOSEIDO呵護三寶禮盒

廣生堂不只有賣燕窩唷！含獨家專利燕窩萃取技術的呵護選品─NANA燕窩皇家乳清滋潤香皂、KOSEIDO燕萃潤白保濕面膜、KOSEIDO燕萃淨潤全身霜─經典三寶禮盒。天然草本精華，通過低敏測試、親膚設計。在月圓人團圓的中秋時節，連嫦娥都搶著要！

「倒不出來的」濃縮冰糖燕窩飲。圖╱廣生堂提供

濃縮冰糖燕窩飲(145ml)禮盒

保養由「吃」做起，維持由內而外的美麗與健康。「倒不出來的」濃縮冰糖燕窩飲，單瓶145ml飽滿密實，極低含水、含糖量，口口香醇細緻。選用印尼無人島產區，純淨無汙染的皇后頭期破片製作而成，聞起來自帶天然栗子香，唾液酸含量高。適合剛開始認識燕窩、品嘗燕窩的您。

龍紋三角燕盞+精緻燉盅禮盒

「龍紋三角燕盞」產地於印尼三寶隆加里曼丹，經實地探查後發現，能築此燕巢之金絲燕多為體能熟壯之燕偶或身強體健者居多。發頭8-10倍；口感耐燉煮、燕絲有濃郁的蛋香味。龍紋三角燕盞3片、精緻燉盅、特製精裝盒與提袋，送禮或自用、團聚共享，都是暖心的選擇。

廣生堂龍紋三角燕盞+精緻燉盅禮盒。圖╱廣生堂提供

會站立的燕窩─君燕幸福燕窩飲6入禮盒

「君燕幸福燕窩飲」可謂廣生堂高CP值、熱銷禮盒。喝得到一整顆完整燕盞，低卡清甜、三口滿燕。使用來自印尼蘇來威西、加里曼丹頂級輕毛的純淨燕盞。以真空封壓、快速瓶內熟成，燉煮時完全不與空氣接觸，營養0蒸發，完全封存於瓶中。現代人生活快速繁忙，便於隨身攜帶，一天一瓶小巧養生剛剛好，不用冷藏、不佔冰箱空間。2021中秋獻禮企業專案https://supr.link/g1u7m，服務專線 02-2700-6268。廣生堂官網：www.燕窩專家.tw。