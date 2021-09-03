秒殺新冠病毒！「淨博士」成全民抗疫新神器

新冠肺炎疫情肆虐全球，台灣目前疫情雖已獲得控制，但面對至今還在不斷變異的恐怖病毒，仍不可掉以輕心！專家指出，生活中的細菌、病毒無所不在，要徹底遠離病菌，除了時時刻刻做好防疫工作，更需仰賴正確的觀念並選對防疫工具，如此才能讓防疫效果事半功倍，提供自己與家人最完整的保護力。

富比士網路科技公司執行長陳高超指出，經過去年與今年兩波新冠疫情的大流行，動輒使用酒精消毒雙手或器具，已成為台灣民眾的生活日常，然而，民眾雖然普遍都具有高度防疫意識，但對於正確的防疫知識仍一知半解，尤其當消毒液沒有用對方法或地方，反而潛藏不少風險。

例如民眾經常使用的酒精，噴灑完必須要再搓揉或擦拭過後，才能破壞病菌的細胞壁，達到消滅新冠病毒的效果，但包括酒精、次氯酸鈉與次氯酸水等常見的市售消毒液，不僅大多對人體有害，有些甚至還具有高腐蝕性，即便不是用在人體，經擦拭過的設備材質也會因此受到損害。

更重要的是，由於新冠病毒可透過氣溶膠傳播，病毒的傳播距離與存在於空氣中的時間，都比飛沫傳播的途徑更遠、更久，因此，若要徹底消滅新冠病毒，最好的方式就是先消除空氣中存在的病毒，而氣態後的二氧化氯(CLO2)，就比液態的酒精、次氯酸納或次氯酸水等常見的消毒液更適合。

近期坊間就出現一款防疫神器「淨博士」，是由長期投入二氧化氯應用領域的屏東科技大學余振興博士所研發，並已取得多項獨家專利。其原理是透過氣霧噴霧器將高純度的二氧化氯氣霧化，藉以擴大二氧化氯的穿透與擴散效果，相較於水霧化的消毒液，可更有效破壞病毒氣溶膠，並阻絕病毒擴散。

不過，余振興強調：「只有高純度的二氧化氯，才不會跟空氣中的雜質結合，產生三鹵甲烷(THMs)等有害物質。」美國的環保部門也規定，廠商所製造生產的二氧化氯，純度必須要達95%才算合標準。因此，他也特別提醒民眾，在選購二氧化氯產品時，一定要重視純度。

而「淨博士」正是氣態高純度的二氧化氯，專利製程高純度達99%以上，經實驗證明病毒可阻斷率高達99.9%。為推廣這項專利技術，並替台灣防疫盡一份心力，屏東科技大學也與台灣廠商科技城的物聯應用技術結合，推出淨博士「防疫得來速」防疫門，獲得不少企業與民間團體指名採用。

科技城總經理曾隱裳表示，淨博士的「防疫得來速」，是科技城所研發設計的無線情境環控高科技防疫門，內建多組時段控制定時器，可全時段自動控制，接收來自感測器、遙控器的無線指令來決定消毒噴霧的時間，在人經過的時候就可以自動感應，從頭到腳一次消毒。

曾隱裳強調，淨博士是國際認證、安全高效率綠色消毒劑，新製程可存放兩年、無防腐劑不傷健康，高濃度原液可稀釋用量更多，搭配使用淨博士「防疫得來速」防疫門，在空中就能瓦解病毒，達成全空間抑制病毒傳播的銷過，而非只是清除表面病毒，讓空間更安全。訂購電話 02-2516-7919或加入LINE 官方帳號： @499ptkox了解更多商品資訊。