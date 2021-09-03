「開運祥磁 翔羽飛蹤—張平吾與卓柏成聯展」開幕

等待，是為了遇見美好的值得，等待相機按下快門的那一個瞬間，等待釉燒紀錄每一個當下的靈感，疫情讓我們學會放慢腳步，學會與自己對話，遇見更好的未來。自許為一個藝術家與消費者體驗互動、與產業界跨域整合、與國際化通路行銷的交流、合作、連結平台的RISE Art Studio藝術空間（北市仁愛路四段230號）特別請張平吾博士與卓柏成老師於今（2021）年9月1～22日舉辦｢開運祥磁 翔羽飛蹤｣陶瓷和攝影創作聯展，並在9月4日（星期六）下午2時舉行開幕式，歡迎藝文愛好者共襄盛舉。

「開運祥磁 翔羽飛蹤──張平吾與卓柏成聯展」於2021年9月1～22日舉辦。（圖／RISE Art Studio提供）

張平吾博士為銘傳大學應急管理籌備中心主任，研究教學之餘，張博士樂在旅遊和攝影。在每一次的旅遊中，他將每個美好的瞬間，以相機按下快門，留下生命旅程的足跡。本次個展是他偕同好友一行22人，懷抱「雲淡風輕逍遙去，江山留予後人愁」的心境，於2020年元月12～19日探訪傳說中的四川香格里拉仙境。稻城亞丁位於四川省甘孜藏族自治州南部，被譽為「最後的香格里拉」、「藍色星球上最後一片凈土」。而「香格里拉」一詞最早出現於洛克《消失的地平線》一書中所描繪之仙境即是現今之稻城縣亞丁村。張博士一行人在零下近 5～10度的天氣展開高海拔的旅遊行程，沒有夏季的青山翠谷，也沒有賞心悅目的鳥語花香，映入眼簾的盡是綿延不絕的雪山與空谷，這種空靈之境，觸目所及盡是細數不盡的驚奇與讚嘆。回台後，因疫情旅遊行程進行全面控管，何其有幸，在封城前完成終身難忘的旅遊。

卓柏成老師圓球手拉坯作品欣賞（圖／RISE Art Studio提供）

陶藝家卓柏成老師本次則展出圓球手拉坯、五行杯等｢開運祥磁｣，他表示，欣見疫情逐漸解封，也對疫情過後自我期許：圓球手拉坯的肚型代表有容乃大，能夠包容、接納百川；小口代表為人處事得宜，笑容滿開、廣結善緣、事事圓滿、萬事擺平。五行是中華民族五千年來老祖宗所留下的獨特文化，五色象徵五行，也代表每一個人的運氣磁場與能量的提升，他希望能讓文化傳承，更期許能使老祖宗的技能發揚光大，特製｢天目五行釉（金是白色、木是綠色、水是藍色、火是紅色、土是黄色）噴在吉祥物造型設計上，再以1,260度高溫燒成，其義意更代表愈來愈旺，更首創｢豹紋釉｣來代表強而有勁，釉面表現出河川之象徵，代表川流不息、水到渠成，更用心把杯底做成水滿溢出狀，代表福杯滿溢，使得五行杯具有強而有勁、水到渠成、福氣到來三大意涵，讓使用者能有助於正能量的提升，出外亦常遇貴人相助和提攜。