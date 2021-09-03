阿默蛋糕中秋獻禮 限定推出8款精緻禮盒

迎接即將來臨的中秋佳節，國內甜點知名品牌阿默蛋糕推出8款精選禮盒，包含廣受好評的法式點心結合節慶最受歡迎的中式糕餅，提供給消費者豐富多元最佳選擇。

阿默蛋糕表示，自即日起至9月21日止，凡民眾下載並註冊成為「阿默典藏蛋糕APP」會員，活動期間內每日可參與一次線上專屬刮刮樂，並有機會獲得人氣經典商品「荷蘭貴族手工蛋糕」、「達克瓦茲騎士」以及購物金，通通有獎，把握難得的好機會難得喔。

阿默蛋糕今年新品首推歷經1年研發成功蓮蓉餅，使用傳統廣式月餅並加以改良，皮薄餡多，減油減糖提升口感更加清爽，餡料選用做工繁複白蓮蓉，風味清香、口感滑順，並添加嚴選宜蘭紅土鹹鴨蛋黃，創造經典原味；另有櫻花口味，在白蓮蓉之中佐以鹽漬櫻花，內餡以梅醋精釀，呈現出清爽、酸甜的層次豐富口感。

紅豆Q餅與蛋黃酥最受到老饕們高度回響。紅豆Q餅上層採用宜蘭紅土鹹鴨蛋黃粉，紅豆內餡來自屏東萬丹紅豆，飽滿豆莢包覆圓潤豆粒，自然鮮甜原豆透過文火熬煮化為綿密細緻內餡，手工翻炒的豬肉脯，則嚴用在地台灣豬，鹹香富有口感，包裹軟Q彈潤麻糬，每一口都能吃到滿足。

阿默蛋糕還有一款最受到消費者追捧的現包現烤蛋黃酥，強調外皮金黃香酥，內層豆餡則有烏豆沙與豆蓉兩種口味，包覆一整顆口感濃淳的宜蘭紅土鹹鴨蛋，令人讚不絕口。禮盒設計為旭日東昇意象，澄黃朝陽如同蛋黃酥金黃外型，相互輝映。

其中內容最為豐富的精品禮盒為「大團圓雙層禮盒」，內含8種中西式糕點，上下雙層為蛋黃酥、蓮蓉餅、金磚鳳梨酥、黑磚鳳梨酥、鳳凰酥、費雪公爵、蝴蝶公主以及塔特國王，滿足喜歡消費者愛嘗鮮的心願，包裝設計為朱紅作為主要色調，玉兔躍於其上，明月相伴其中，象徵吉祥與團圓，特別適合有送禮需求民眾。

「大團圓雙層禮盒」內含8種中西式糕點，上下雙層為蛋黃酥、蓮蓉餅、金磚鳳梨酥、黑磚鳳梨酥、鳳凰酥、費雪公爵、蝴蝶公主以及塔特國王。圖／阿默蛋糕提供

如需更多詳細資訊，請洽阿默蛋糕服務專線：北區(02)8076-3168、中南區服務專線(04)2473-9900，或查詢官網：www.amo.com.tw