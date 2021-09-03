選購台南中秋好禮 市長黃偉哲熱邀就來台南品味週

為拓展臺南農產行銷通路，也為臺南會展產業加持，臺南市政府農業局連續三年參展「台南品味週」，展售最優質的臺南農特產品。今年「2021台南品味週」因疫情延期至9 月 3日至 6 日期間舉行，正逢中秋佳節即將到來，市長黃偉哲邀請市民這假日來趟南紡世貿展覽中心的「台南品味週」，選購中秋臺南好禮，一次「買」足，實在便利。

該展覽為五展合一，包括「台南國際頂級酒展」、「台南國際咖啡美食展」、「台灣茶產業博覽會」、「台南戶外用品展」及「台南汽車重機大展」，還有國際品味區、市府主題區、生活品味區和電動車專區，展出150家廠商，超過420格攤位，為台南最大規模的消費性展覽。

臺南市政府農業局長李建裕表示，臺南市歷年積極扶植農企業、農民團體參與展售活動，輔導農民團體在產品外觀上選用適合包裝形式，走精緻包裝設計更突顯商品質感，讓農產品躍上高端市場，非常適合送禮。

局長李建裕說，臺南農產透過加工技術，展現農產品多元樣貌，增加農產品附加價值，協助解決農產品產銷問題，銷售農產品的品質不斷提升，精緻度向上加分。連續三年在「台南品味週」設立精緻的農業局主題館，透過展會增加產品銷售管道，歡迎民眾把握該展一年一度的機會來參觀選購。

臺南市政農業局邀集十二家臺南農會在「台南品味週」展售的優質農特產品，包含玉井區農會芒果系列產品、七股區農會虱目魚罐頭和紅蔥酥油、新市區農會毛豆系列產品、柳營區農會牛奶系列產品、麻豆區農會柚花系列產品、鹽水區農會日曬意麵、六甲區農會臺南越光米、新化區農會的胡麻清油和鳳梨酥、西港區農會胡麻系列產品、歸仁區農會拉沙綠竹筍和Q 蛋、山上區農會鳳梨酥及鳳梨果乾、臺南地區農會洛神花系列及手工雜糧等生鮮蔬果，品項十分豐富，現場並提供「臺南禮好」手冊供民眾參閱選購臺南好禮。

展覽時間為每日早上10點至下午5點。該展門票100元，停車費計次汽車50元、機車20元。另優待12歲以下兒童、65歲以上長者、學生、身心障礙者，憑出示證件，免購門票入場。每位入場參觀者可獲得抽獎券，有現金及萬元住宿券等抽獎好禮。活動官網：cec.ctee.com.tw/tlw/，或臉書「台南品味週」，洽詢電話：(06)2701815。