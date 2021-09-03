北投麗禧輕奢溫泉之旅 一泊二食15,950元起

湯屋90分鐘啖美饌雙人只要3,300元

睽違三個月，孩子終於返回校園，該是時候讓父母放個暑假，徹底放鬆身心！北投麗禧溫泉酒店即日起推出一泊二食專案雙人價15,950元起(原價19,536元)，可入住雅緻山景房一晚，於270度三面環景餐廳享受豐盛晨之光早餐與任選雍翠庭或歐陸餐廳1,880元晚間套餐2客，以及客房迷你吧免費享用。入住獨享15坪雅緻山景客房，眺望山林間的舒適愜意，在客房陽台盡情放鬆，房內具備以觀音石打造的冷熱雙湯池，用大磺嘴第一口白磺泉洗去防疫在家期間的一身疲勞，不出門待在房間就能感受溫泉之美。入住期間亦可盡情於兩百餘坪的戶外風呂體驗都市中的靜謐池畔時光，左眺丹鳳山、右擁北投文物館，不論是想跳入清涼泳池，或是感受露天泡湯樂趣，皆能一次滿足。

15坪雅緻山景客房，眺望山林間的舒適愜意，在房內大陽台盡情放鬆。圖／北投麗禧溫泉酒店 湯屋一日遊行程，也於即日起重新開放預訂，雙人只要3,300元價格，即可享受90分鐘獨立湯屋。圖／北投麗禧溫泉酒店

北投麗禧溫泉酒店自即日起館內三間餐廳雍翠庭、歐陸餐廳、水岸茶屋，以及休閒設施包含露天風呂、戶外風呂(游泳池)、湯屋與儷漾SPA皆全面恢復營運。 想重溫浪漫約會氛圍，晚餐可選擇至歐陸餐廳享用1,880元晚間套餐，主菜「紐西蘭羊排，焗烤馬鈴薯，燴蔬菜，蘆筍」選用較無羊腥味的紐西蘭羊排，搭配酸甜的紅酒醬汁，肉質鮮嫩好入口；另一道主菜「海魚，明蝦，農夫蔬集，青豆」則嚴選屏東新鮮龍膽石斑，配上鮮美的澎湖明蝦與干貝，每一口都品嘗得到新鮮海味。

歐陸餐廳1,880元晚間套餐主菜「紐西蘭羊排，焗烤馬鈴薯，燴蔬菜，蘆筍」。圖／北投麗禧溫泉酒店

熱門的湯屋一日遊行程，即日起開放預訂，雙人只要3,300元（原價4,456元），即可享受獨立湯屋90分鐘及午間套餐2客(每客價值980元+10%)。若想享受一個人的山林微旅行，亦可選擇露天風呂（大眾湯）搭配單人午間套餐，售價2,200元(原價2,878元)。疫情趨緩，北投麗禧仍謹慎執行防疫措施，徹底執行實聯制與入住健康申明書填寫，定期進行全館清潔與消毒，飯店人員開館前均完成新冠肺炎快篩檢測，結果皆為陰性，值班前測量體驗、配戴口罩，致力提供貴賓安心安全、身心自在的休憩環境。

北投麗禧戶外風呂(泳池)。圖／北投麗禧溫泉酒店

※疫情期間北投麗禧餐飲與公共設施相關防疫措施，請參閱官網營運公告。

預約請來電+886-2-2898-8888。