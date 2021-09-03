南紡世貿9/3-6台南品味週 七國參展看頭十足

2021「台南品味週」五展合一，9月3到6日在「南紡世貿展覽中心」盛大開幕，每日早上10點至下午5點，展出「台南國際頂級酒展、台南國際咖啡美食展、台灣茶產業博覽會、台南戶外休閒用品展、台南汽車重機展」等五大主題聯展；還有國際品味區、市府主題區、生活品味區和電動車專區，展出150家廠商，超過420格攤位。優待12歲以下兒童、65歲以上長者、學生、身心障礙者，憑出示證件，免購門票入場。

一年一度舉辦的「台南品味週」邁入第三屆，今年由「工商時報、台南市商業會、中華茶藝聯合促進會總會」主辦，「臺南市政府經濟發展局」合辦，七個國家參展，該展榮獲經濟部國際貿易局「推動國際會議及展覽在臺辦理計畫」補助。疫情期間，提報防疫應變計畫經主管機關核備恢復舉辦，室內全程配戴口罩，落實防疫容留人數總量管制和消毒清潔，讓民眾安心逛展。

合辦單位臺南市經發局局長陳凱凌與墨西哥商務簽證文件暨文化辦事處處長Martin Torres等人合影

振興台南經濟，為台南會展產業加持，台南市市長黃偉哲於9月3日開幕首日到場為參展商拉抬買氣與人氣，鼓勵民眾中秋節前踴躍採購，市府主題區由「臺南市政府經濟發展局」帶領18家台南商圈、伴手禮及觀光工廠者，以及「臺南市政府農業局」與12區農會推廣優質農特精品，共高達30家業者共襄盛舉。

主辦單位表示，今年兩大新亮點之一，由七國組成的「國際品味展區」，友好國家包括：史瓦帝尼、瓜地馬拉、印尼、捷克、奈及利亞、匈牙利，以及墨西哥等。在疫情期間，民眾雖出國不便，但現場販售來自國外的咖啡豆、茶葉、啤酒、其他酒精飲料、手工藝品、食品食材等，以及可索取經貿資訊。

另一新亮點是增加「重型機車」，與大型重型機車全國促進會合作展出，包括APRILIA、HONDA、KTM、MOTO GUZZI、YAMAHA等多達十幾種以上重機品牌，款式多樣超看頭，現場展出超過上百台的重型機車，也有重機專用的車衣、輪胎、機油、安全帽等周邊商品。車展區還有福特、現代、納智捷等三大汽車品牌，以及宏佳騰智慧電車、康騏電動車，假日將有重機人氣Show Girl現身炒熱氣氛，歡迎民眾把握開學第一周的假日來現場實體賞車。

主辦單位表示，品味週除了有酒、咖啡美食、茶、戶外休閒用品、汽車、重機等主題以外，還有旅遊產品、住宿券、精品家具等。其中有價值580萬「金絲楠烏木」家具，為古代皇室或達官顯貴專屬的高檔家具。喜歡品茗的民眾，有蜜香濃厚、甘甜醇厚，500年以上雲南大葉種古茶樹，也有瓶身由台灣官窯之稱的「台華窯」細心打造，每瓶24,000元的金門皇家甕藏高粱，無論典藏或送禮，都非常體面。

9月3日下午舉行盛大開幕典禮，主辦單位工商時報社長陳國瑋、台南市商業會理事長徐國潤、中華茶藝聯合促進會台南會會長薛郁慧，合辦單位臺南市經發局局長陳凱凌。開幕貴賓有農業局副局長陳仲杰、行政院雲嘉南區聯合服務中心副執行長王開玹、市議員郭鴻儀、中華農業產銷交流協會理事長章曉輝、大型重型機車經營同業全促會理事長曾鴻忠、豪立有限公司總經理蕭羽廷，以及國際展區的外賓包括：史瓦帝尼王國駐台大使館一等秘書Zanele Bhembe和經貿投資處處長Achilles Yeh、墨西哥商務簽證文件暨文化辦事處處長Martin Torres、匈牙利貿易辦事處副代表Lili SIKLOS、捷克經濟文化辦事處商務組組長Milan HORAK，和駐台北印尼經濟貿易代表處貿易部主任Sulistyono。

展覽門票100元，停車費計次汽車50元、機車20元。另優待12歲以下兒童、65歲以上長者、學生、身心障礙者，憑出示證件，免購門票入場。為鼓勵民眾進場參觀，凡每位入場參觀者可獲得抽獎券，有現金及萬元住宿券等抽獎好禮。本人憑COVID-19疫苗接種紀錄卡，再加水神乾洗手隨身瓶(每日限量300瓶)，活動官網：cec.ctee.com.tw/tlw/，或臉書「台南品味週」，洽詢電話：(06)2701815。（禁止酒駕‧飲酒過量有害健康）