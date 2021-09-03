南紡世貿9/3-6台南品味週 七國參展看頭十足
2021「台南品味週」五展合一，9月3到6日在「南紡世貿展覽中心」盛大開幕，每日早上10點至下午5點，展出「台南國際頂級酒展、台南國際咖啡美食展、台灣茶產業博覽會、台南戶外休閒用品展、台南汽車重機展」等五大主題聯展；還有國際品味區、市府主題區、生活品味區和電動車專區，展出150家廠商，超過420格攤位。優待12歲以下兒童、65歲以上長者、學生、身心障礙者，憑出示證件，免購門票入場。
一年一度舉辦的「台南品味週」邁入第三屆，今年由「工商時報、台南市商業會、中華茶藝聯合促進會總會」主辦，「臺南市政府經濟發展局」合辦，七個國家參展，該展榮獲經濟部國際貿易局「推動國際會議及展覽在臺辦理計畫」補助。疫情期間，提報防疫應變計畫經主管機關核備恢復舉辦，室內全程配戴口罩，落實防疫容留人數總量管制和消毒清潔，讓民眾安心逛展。
振興台南經濟，為台南會展產業加持，台南市市長黃偉哲於9月3日開幕首日到場為參展商拉抬買氣與人氣，鼓勵民眾中秋節前踴躍採購，市府主題區由「臺南市政府經濟發展局」帶領18家台南商圈、伴手禮及觀光工廠者，以及「臺南市政府農業局」與12區農會推廣優質農特精品，共高達30家業者共襄盛舉。
主辦單位表示，今年兩大新亮點之一，由七國組成的「國際品味展區」，友好國家包括：史瓦帝尼、瓜地馬拉、印尼、捷克、奈及利亞、匈牙利，以及墨西哥等。在疫情期間，民眾雖出國不便，但現場販售來自國外的咖啡豆、茶葉、啤酒、其他酒精飲料、手工藝品、食品食材等，以及可索取經貿資訊。
另一新亮點是增加「重型機車」，與大型重型機車全國促進會合作展出，包括APRILIA、HONDA、KTM、MOTO GUZZI、YAMAHA等多達十幾種以上重機品牌，款式多樣超看頭，現場展出超過上百台的重型機車，也有重機專用的車衣、輪胎、機油、安全帽等周邊商品。車展區還有福特、現代、納智捷等三大汽車品牌，以及宏佳騰智慧電車、康騏電動車，假日將有重機人氣Show Girl現身炒熱氣氛，歡迎民眾把握開學第一周的假日來現場實體賞車。
主辦單位表示，品味週除了有酒、咖啡美食、茶、戶外休閒用品、汽車、重機等主題以外，還有旅遊產品、住宿券、精品家具等。其中有價值580萬「金絲楠烏木」家具，為古代皇室或達官顯貴專屬的高檔家具。喜歡品茗的民眾，有蜜香濃厚、甘甜醇厚，500年以上雲南大葉種古茶樹，也有瓶身由台灣官窯之稱的「台華窯」細心打造，每瓶24,000元的金門皇家甕藏高粱，無論典藏或送禮，都非常體面。
9月3日下午舉行盛大開幕典禮，主辦單位工商時報社長陳國瑋、台南市商業會理事長徐國潤、中華茶藝聯合促進會台南會會長薛郁慧，合辦單位臺南市經發局局長陳凱凌。開幕貴賓有農業局副局長陳仲杰、行政院雲嘉南區聯合服務中心副執行長王開玹、市議員郭鴻儀、中華農業產銷交流協會理事長章曉輝、大型重型機車經營同業全促會理事長曾鴻忠、豪立有限公司總經理蕭羽廷，以及國際展區的外賓包括：史瓦帝尼王國駐台大使館一等秘書Zanele Bhembe和經貿投資處處長Achilles Yeh、墨西哥商務簽證文件暨文化辦事處處長Martin Torres、匈牙利貿易辦事處副代表Lili SIKLOS、捷克經濟文化辦事處商務組組長Milan HORAK，和駐台北印尼經濟貿易代表處貿易部主任Sulistyono。
展覽門票100元，停車費計次汽車50元、機車20元。另優待12歲以下兒童、65歲以上長者、學生、身心障礙者，憑出示證件，免購門票入場。為鼓勵民眾進場參觀，凡每位入場參觀者可獲得抽獎券，有現金及萬元住宿券等抽獎好禮。本人憑COVID-19疫苗接種紀錄卡，再加水神乾洗手隨身瓶(每日限量300瓶)，活動官網：cec.ctee.com.tw/tlw/，或臉書「台南品味週」，洽詢電話：(06)2701815。（禁止酒駕‧飲酒過量有害健康）