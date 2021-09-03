紀念東京奧運榮耀時刻台啤「金牌英雄罐」上市

2020東京奧運畫下完美句點，中華奧運代表團此次出征滿載而歸，賽會共獲2金4銀6銅佳績，創下我國新紀錄，堪稱「史上最強中華隊」，即使不是所有選手都能奪牌，但他們的努力已經被大家看見。金牌台灣啤酒為致敬奧運國手及所有在背後支持的相關代表團成員，特別推出「金牌英雄罐」，感謝他們「讓世界看見台灣」，同時也保留2020東京奧運的榮耀時刻。

東京奧運期間，國人守在螢幕前為每一位國手加油打氣，情緒也隨著賽場上的一舉一動牽繫著。無論是麟洋配、郭婞淳奪金的激昂時刻，或是楊勇緯、李智凱惜敗奪銀，還有林昀儒、方菀靈與獎牌擦身，遠在台灣的我們彷彿都現場經歷。還有許多許多的選手，也都為自己及國家締造史上最佳紀錄，打出一場又一場令人感動的精采比賽。他們所展現奮勇拚搏到底的韌性，空前的凝聚全民的心，更讓國際注意到台灣散發出的光輝，無論比賽結果為何，這些國手都已是我們心目中的「金牌英雄」。

台酒公司表示，東京奧運雖然已落幕，但這群台灣囝仔挑戰自我、勇於圓夢帶來的感動與榮耀將留存國人心中。金牌台灣啤酒邀請大家持續關注並支持為國爭光的運動員們，並祝福他們在日後的每一場比賽，都可以完美展現苦練的成果。

「金牌英雄罐」是金牌台灣啤酒為本次奧運推出的第3波限量包裝，使用中華奧會所授權中華隊的團體肖像融入視覺，並綴以奧運標準五色歡慶彩帶，代表選手分別為體操李智凱、射擊吳佳穎、游泳王冠閎、拳擊林郁婷、射箭雷千瑩以及田徑陳奎儒。他們象徵所有代表國家出征的選手，背後都付出無數犧牲及汗水，才能站上最高殿堂力抗來自全球頂尖對手。只要盡力就沒有遺憾，不管獎牌顏色及成績高低，每位選手都是我們的驕傲值得我們喝采，為他們乾一杯。

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