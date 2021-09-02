軌道界的精品品牌「台北捷運線上商城」正式開張!

軌道界的精品品牌，「台北捷運線上商城」即日起正式開張！只要動動手指，就能輕鬆選購獨家北捷嚴選濾掛式咖啡、擬真列車玩具、25週年聯名商品、捷運文青小物等多項北捷精品，享受捷運車站自取「免運費」，或是超商取貨、宅配到府的精品購物體驗！歡慶開幕9月1日至9月30日期間，消費即隨貨附贈捷運25週年紀念口罩1個(隨機贈送、不挑款)。好康活動再加碼，還可參加總價值超過3,500元的北捷驚喜福袋及LINE POINTS 最高100點的抽獎活動！



進入「台北捷運線上商城」的方式非常簡單，於「Play商店」或「APP Store」搜尋「台北捷運GO」，或至捷運公司網站首頁掃描QR Code下載安裝。此外，臺北捷運也發揮場域優勢，除了可超商取貨、宅配到府外，也提供捷運車站取貨「免運費」服務，民眾搭乘捷運時，即可順路至文德站、南京復興站(綠線/棕線)、淡水站、臺北車站(藍線)、東門站(紅線)、大坪林站（綠線）、三重站、民權西路站(橘線)、忠孝新生站(藍線)、府中站等車站詢問處，中山站(紅線)及忠孝復興站(藍線)捷運商品販售處，臺北車站(紅線)、板橋站及市政府站咖啡專櫃取貨，後續將視營運狀況，評估開放其他車站，提供更便利選擇。

喝一口北捷嚴選濾掛式咖啡，感受軌道界的精品品牌風貌。圖/台北捷運公司提供

「台北捷運線上商城」擁有多款北捷獨家商品，包括與知名咖啡品牌路易莎職人咖啡、歐客佬精品咖啡，合作推出的3款客製化及精品濾掛式咖啡；以手繪插畫描繪通勤日常的25週年聯名限定商品，展現文青氣息；捷運隨行杯、手帕、文具，藉由各種捷運元素，讓每位旅客都能分享北捷精神；電聯車玩具及模型，細緻仿真的細節讓人驚嘆不已，絕對能夠成為家中展示櫃最亮眼的典藏精品；25週年紀念POLO衫分為沉穩黑、閃耀白2種款式，材質吸濕排汗，簡單俐落的立體剪裁，顯瘦有型，打造出專屬北捷經典質感，歡迎粉絲們「包色」搶購！



臺北捷運通車已超過25年，向來以優質運輸服務及品質聞名國際，可說是「軌道界的精品品牌」，亦成為推動城市發展的穩定力量。同時，也不斷追求創新卓越，跨足生活事業，未來將持續開發更為豐富多樣的特色商品，貼近民眾生活，秉持臺北捷運專業的「職人」精神，將最好的商品傳遞給每一位旅客。