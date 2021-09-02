遠東SOGO奪AREA兩大獎 連續三年獲肯定

蟬聯人力投資獎、再獲健康衛生推廣獎，譽為百貨業CSR領頭羊

百貨業的CSR模範生又得獎！最新公布的「AREA亞洲企業社會責任獎」（Asia Responsible Entrepreneurship Award），遠東SOGO百貨以「打造台灣第一安全百貨，育留金牌服務業人才」、「洞見『疫』外需求，超前部署防疫安全網」兩項計畫，分別獲得人力投資與健康推廣兩大獎。連續三年獲素有「永續諾貝爾獎」之稱的「亞洲企業社會責任獎」肯定，足見遠東SOGO深耕企業社會責任獲得國際認可。

董事長黃晴雯把好成績歸功給所有同事，感謝每一名員工在崗位上克盡職守，尤其遠東SOGO推行CSR不到六年，共獲得國內外近百項大獎肯定。黃晴雯認為CSR已經逐漸融入遠東SOGO員工的基因中：「百項榮耀是新里程碑的開始，遠東SOGO會百尺竿頭，再接再厲」。

遠東SOGO蟬聯AREA「人力投資獎」，是百貨業唯一。2020年疫情爆發，服務業首當其衝，遠東SOGO不裁員、不減薪，讓同仁在經濟上無後顧之憂，且福利不打折，打造安心安全的幸福職場，照顧同仁與專櫃夥伴。

為打造幸福職場，遠東SOGO啟動職安衛系統認證計畫，頒布〈職業安全衛生工作守則〉，歷時五個多月，終於通過國際認證，領先全台百貨率先導入職業安全衛生管理系統(ISO 45001:2018)。

同時在應對疫情上，遠東SOGO以打造全方位「防疫安全網」獲健康推廣獎。當台灣第一位確診病例出現後，遠東SOGO立即啟動「防疫指揮中心」系統，訂定超過20項具體防疫措施指引規範，並啟動自主管理機制，是台灣零售業中反應最迅速的通路，迅速搭建「應變能力最快、最完整、最徹底」的防疫安全網。

黃晴雯揭櫫遠東SOGO以「守護每位顧客與同仁的健康」、「保全每位同仁的工作權」、「協助利害關係人適應新常態」等三大使命建構防疫安全網。除了最基本的環境衛生與個人防護外，另一重點則是發揮企業職能，將防疫的成果延伸給利害關係人，使得防疫不忘生活，以健康的心態邁向新常態。

遠東SOGO當年首度參展AREA亞洲企業社會責任獎就獲得「健康衛生推廣獎」及「社會公益發展獎」。近期更是連續三年獲得肯定，包括2019年「綠色領導獎」、2020年「人力投資獎」「綠色領導獎」、2021年「人力投資獎」「健康衛生推廣獎」。

打造防疫安全網 全方位守護利害關係人

遠東SOGO全方位防疫，成為顧客最放心的百貨公司。圖／遠東SOGO提供

2020年疫情黑天鵝降臨，遠東SOGO積極配合政府防疫政策，開展一系列防疫措施，顧客調查顯示，高達8成的消費者對於遠東SOGO在整體防疫作為感到安心，更有超過7成的消費者認為「與其他百貨相比，遠東SOGO較令人安心」，顯示遠東SOGO各項防疫措施到位，成為顧客購物首選。

隨著防疫新生活的展開，遠東SOGO結合線上與實體，舉辦百貨第一個以「防疫」為主題的廚藝競賽，鼓勵民眾透過健康的防疫料理，對親友傳遞愛與關懷，讓「社交有距離、關懷無距離」。而素人食譜得獎後更華麗變身為今年度遠東SOGO餐廳主打，於遠東SOGO人氣餐廳獨家販售。

而長期投入環境教育的遠東SOGO，更針對兒童製作防疫X環境教育遊戲圖卡—「跟著ThanQ逛綠色百貨」。藉由豐富有趣的圖卡，融入簡單的防疫觀念（如正確洗手、戴口罩），教導兒童包含個人衛生、飲食、節能、環保等10項重要觀念。

在防疫的初期目標逐漸步入軌道後，遠東SOGO也持續秉持服務精神、落實職場安全、提供安全購物環境的精神。遠東SOGO已連續8年獲〈台北市勞動安全獎〉肯定，不僅領先全台百貨零售業，在大型企業中亦是名列前茅。為打造安心環境，推出全員AED+CPR訓練。以超過法規標準，有超過90%同仁完成訓練，更邀集廠商夥伴一同受訓。全台各店皆通過「安心場所認證」，通過率100%。

啟動願景工程 育留金牌人才

遠東SOGO推動願景工程，經營展開數位轉型。圖／遠東SOGO提供

有鑑於零售產業變化多端，為因應未來潮流，儘管疫情當前，遠東SOGO仍積極展開轉型，成立「願景工程委員會」，透過同仁意見調查、高階訪談等，佐以管理科學方方法，發布「遠東SOGO 願景內外部洞察報告」，重新將遠東SOGO的願景宣言訂定為：「與時俱進、友善共好，為社會大眾提供全方位時尚生活體驗的零售標竿企業。」透過新願景內塑文化外造形象，迎向後疫情時代的新常態。

遠東SOGO重視顧客購物旅程，發展出公司使命是：「為所有人提供幸福。」而為讓公司願景與使命，讓所有同仁貫徹和實踐，更發展出四個核心價值：「信賴可靠Reliable」、「啟發創意Inspire」、「永續長遠Sustain」、「追求卓越Excellence」，四個核心價值的第一個英文字母組合成：R.I.S.E.，象徵SOGO以正向復甦的能量迎向新常態。

透過重新定義願景、使命、核心價值，遠東SOGO引領全體同仁朝目標邁進，今年更進一步導推動人才發展品質管理系統(TTQS)，除了派員受訓，亦透過TTQS的19項指標作為訓練的基石，整合與串聯訓練資源，強化同仁對企業品牌的認知與認同。

董事長黃晴雯表示，遠東SOGO重視人才的選用育留，積極打造幸福職場，是因為「我們的使命就是：為所有人提供幸福！包括我們最重視的同仁。」