大古鑄鐵九週年好禮享不完

消費滿額再贈抵用金刮刮卡

九月開始正式開學，學生們紛紛返回校園，家長們也為了和往年不一樣的開學季的忙東忙西，加上緊接而來的中秋連假出遊、聚會潮，家長們無不繃緊神經準備防疫小物。

大古鑄鐵也提出「輕盈防疫心煮張」，期待能藉由健康、無毒、安心的鑄鐵食器，讓民眾能透過調整飲食習慣提升身體免疫力，共同渡過防疫非常時期。

迎接開學季 無毒健康鑄鐵食器輕盈助防疫

除了戴口罩、勤洗手，最簡單的保健良方，其實就是多喝水！人體有百分之七十是由水所組成，喝水可維持良好的新陳代謝與消化，提升免疫力、預防發炎反應。台灣精品鑄鐵食器品牌——大古鑄鐵堅持使用「100%進口原礦生鐵」，以獨家「陶瓷模」高精密鑄造，透過「螺旋槳核心技術」打造品牌所有鑄鐵壺、鑄鐵鍋，堅持不使用化學塗層，鑄鐵壺內部不上塗層，鑄鐵鍋內部僅使用天然亞麻仁油開鍋，外部均使用天然生漆保護，保證無毒、天然、安全。

獨家研發的輕量設計，也讓傳統印象中沉甸甸的鑄鐵鍋再升級，保留鑄鐵鍋導熱快、蓄熱佳的特性，重量減輕20%以上！其中，有著和風優雅木蓋的輕量鑄鐵燉鍋【樂烹鍋23cm】，大小剛好適合小家庭，不論是放學後的點心，還是豐盛的晚餐都能輕鬆上桌，優惠價4,690元。同樣也是輕量設計，有著優雅細緻紋路的鑄鐵壺【富貴大麗2.5L】尤其適合家庭煮水使用，可以幫助去除水中氯氣，讓原本不愛喝水的小孩忍不住一口接一口，優惠價13,590元。

團圓烤肉也要健康吃 官網限定中秋優惠即將開跑

因應緊接而來的中秋連假，久未團聚的家人、朋友們也準備一起烤肉慶祝，大古鑄鐵也於9月8日起至9月21日止，在官方網站推出官網限定的中秋烤盤優惠，有著太極雙魚紋路的烤盤【餘味無窮】，可幫助濾除多餘油脂，為食材烙上美麗烙痕，原價3,600元，中秋限定優惠價3,290元。

有著慶祝秋收意味的鑄鐵壺【豐年1.4L】加上可直火加熱也能放進烤箱的【小烤箱烤盤】，原價11,400元，限定優惠價9,990元，經獨家二價鐵(Fe2+)技術處理過的無塗層鑄鐵壺，能在煮水過程中釋放人體較易吸收的鐵離子，幫忙維護腸道好菌，有別於含糖飲料造成身體的負擔，搭配大古鑄鐵壺煮出來的水，自然回甘更健康。

深耕台灣九週年 驚喜優惠回饋鐵粉

大古鑄鐵在台灣深耕經營九年，儘管今年疫情影響台灣銷售市場，但主打｢健康無毒、天然安心｣的大古鑄鐵，官網銷售業績仍持續逆勢成長，顯現消費者對於健康、食安相關議題的日益重視。

為回饋消費者一直以來對大古鑄鐵的支持，多款暢銷商品、輕量設計的鑄鐵鍋全省均享優惠。輕巧小鍋身卻有大容量的【樂炊鍋22cm】原價4,800元，優惠價4,390元；沉穩大器容量又大的鑄鐵壺【富貴臨門3.0L】原價18,000元，優惠價16,390元。此外，9月24日起，於直營門市、百貨專櫃單筆消費每滿3,800元即贈抵用金刮刮卡1張，滿7,600元共贈2張，贈送數量無上限！購買鑄鐵鍋、鑄鐵壺滿額另有獨家贈禮。

詳細優惠內容請見大古鑄鐵官方網站：https://www.taku-art.com/。