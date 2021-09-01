美利達第5代斯特拉車隊版新車正式發表 即將上市

在「World Tour」世界巡賽當中，唯一來自台灣的頂級公路自行車品牌「「MERIDA美利達」而言，突破產品極致性能表現，為頂尖車隊打造奪冠利器是無止境的自我挑戰。繼去年發表大受好評的第四代aero bike空氣動力車REACTO（銳克多）之後，現在美利達即將推出兼具「更低風阻、更舒適、更輕盈」，訴求「streamlined race compliance最佳競賽利器」的2022年全能型公路車—「SCULTURA V Team」（第5代斯特拉車隊版），美利達車友們可以更從容的悠遊在上下坡等各種變化地形。

TBV車隊Caruso騎美利達第5代Scultura斯特拉，勇奪2021 Vuelta環西班牙大賽高難度的第9站冠軍。圖／Bettiniphoto。

近2個多月以來，一級職業車隊TBV選手已率先騎乘該款美利達新車，摘下了環法賽、環西班牙大賽在內的4個頂級世巡賽單站冠軍。

自2006年美利達第一代斯特拉誕生以來，至今仍維持一貫簡潔的經典外觀造型，第5代Scultura斯特拉車隊版建議零售價29.8萬元。圖／美利達提供

為回應全球車迷的期盼，美利達正式解析該款已經嚴苛賽事洗禮，且戰果超乎預期的第五代斯特拉車隊版，(一)Team SL一體式手把+全內走線系統，以及頭管／前叉、後上叉／立管接點下移等全新整體設計，使整車的風阻大減10瓦（時速45km的情況下風阻減低4.2％）；（二）運用諸多設計細節，包括可搭配30mm寬車胎，使整車舒適性比前一代再提升30％以上，可以騎得更輕鬆、更持久；（三）在維持超優剛性騎乘效能不變的情況下，車架更減重4.4％（M size CF5車架重約822g），整車重量輕易達到UCI規範的6.8公斤下限；（四）Shimano新一代Dura Ace零組件。

TBV車隊特恩斯騎美利達斯特拉戰馬一路過關斬將，榮獲環法賽第八戰冠軍。圖／Bettiniphoto

將這些看似單純的訴求全部整合在一起是最艱難的，耗費美利達研發團隊多年努力，且經過頂級賽事的實證後，現在美利達正全力準備新版斯特拉的首批量產，同時對於車迷關切的交期問題，在疫情打亂整個供應鏈的挑戰下，該公司期盼今年底前後能夠催生首批量產上市，但數量有限，車友可向全國美利達特約經銷商預購。