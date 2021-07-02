石門福華推冷凍外帶美食 經典9宮格餐盒拚宅商機 限定區域滿額外送免運

三級警戒以來，不少婆婆媽媽們為了每日的午晚餐菜色可說費盡心思。石門水庫福華渡假飯店體恤到婆媽們的心聲，除推出多人分享餐享超值外帶優惠，即日起更推出冷凍外帶美食，包括：純手工特色水餃、港式臘味蘿蔔糕等人氣點心好評上市，還有推出日前在FB、IG版面頗有人氣的福華集團9宮格餐盒，讓桃園地區的消費者也吃得到。

石門水庫福華渡假飯店推出的特色水餃，除了招牌高麗菜、韭菜風味，更有主廚好菜入餡的特殊口味，包括獨特剝皮辣椒、客家小炒、黃金泡菜等共五款，每包160元起。圖／石門水庫福華渡假飯店提供

石門福華飯店的特色水餃，除了招牌高麗菜、韭菜風味，更有主廚好菜入餡的特殊口味，包括獨特剝皮辣椒、客家小炒、黃金泡菜等共五款，每包160元起；其中「剝皮辣椒水餃」必嘗，採用嚴選國產豬絞肉，拌入切碎的薑、青蔥、香油及胡椒粉，接著加入剝皮辣椒拌勻成餡，獨特的香氣搭上口感鹹香微辣，一口下去超滿足；「黃金泡菜餃」則是喜愛重口味的老饕不能錯過的口味；而做工最為繁複的「客家小炒風味」，需先將蝦米、小豆干、發泡魷魚、辣椒炒香後拌入生肉中，保留內餡的肉汁，再與調味內餡手工悉心包裹成型，絕對值得一試。並加碼提供桃園大溪、龍潭區15公里以內收費外送、滿1,000元免運費的服務，顧客在家即可輕鬆享用美食。

在FB、IG版面頗有人氣的福華集團9宮格餐盒，現在石門水庫福華渡假飯店也推出。圖／石門水庫福華渡假飯店提供

另外，喜愛粵菜港點的顧客敲碗已久的9宮格餐盒也吃得到！能吃到台北福華「珍珠坊」星級料理，像是鼓味鮮鳳爪、蠔皇叉燒包、蟹黃蝦燒賣等，還有石門福華主廚私房的XO醬炒雞球、道地的糖醋咕咾肉、蔓越莓魚片、金銀蛋時蔬、鮮甜彈牙的紹興白灼蝦、烏魚子炒飯等菜品，精選18品僅599元，平均每道只要33元，限量供應。另針對小家庭也推出合菜套餐，內容包括：家鄉水庫魚、京都豚棒腿、響米海皇匯聚的創意合菜美饌，期間更可享外帶8折優惠。預訂可洽（03）471-4888分機4201餐飲部。