名醫藝術家陳持平以唐宋詩詞為創作題材 作品自成一格令人驚艷

陳持平以20F草書書寫李清照詩詞中的「知否、知否，應是綠肥紅瘦」。圖／陳持平提供

名醫藝術家陳持平是不折不扣的素人畫家，跨藝術領域已經進入第八個年頭，以唐、宋詩作為題材，把中華文化發揚光大，推上高峰。游於醫亦游於藝的陳持平，也創作了療癒藝術，甚至中國大陸轟動一時的連續劇「知否知否、應是綠肥紅瘦」，他更應用畫筆描繪，將自己融入別人情感與心境。

陳持平所繪3幅「如夢令」由左至右分別為為40F、20F、30F。圖／陳持平提供

藝術創作者若有深厚的人文底子、心中有豐富的人生歷練，則其作品自然而然會打動人心，永恆持久。要畫出動人心弦的作品，身為畫家應該多讀書，勤見聞，入人群，上山下海，深入人間，飽嘗人生的冷暖孤寂，感受世間的悲歡離合。唯有如此，畫中的顔色，線條，動態和神韻才會像是老人臉上充滿歲月痕跡的皺紋，令觀眾印象深刻，回味無窮。

陳持平草書80F「如夢令」。圖／陳持平提供

陳持平並將當今最熱門的「量子科學」中「糾纏態的互動」之精髓應用在藝術上，藝術家藉由其創造的畫作或是創意的藝術作品，與觀賞者互動而造成交流的關係，這種心靈的互動如同心電感應一樣，可以超越時間，空間而使彼此的基本量子元素互動造成觀眾心靈的慰藉，感動和滿足。

陳持平所繪30F「醉花陰」。圖／陳持平提供

陳持平說，以他所創作的八幅作品為例，其中只有一幅作品可以和您的心靈造成糾纏態的互動，您會有感覺喜歡和感動，而我在2019年5月18日創作那時的心境雖然已經過去了，但是其影響力卻是無遠弗屆，超越時空和地域，還能夠在2021年7月此時此刻順利完成和你的互動，這就是量子力學效應的厲害，也是藝術力量的根源。若是藝術家的創作能更與普羅大眾人的心靈互動，則其作品接受度就越大而且市場就會越大。例如梵谷的作品，高更的作品，畢卡索的作品，張大千的作品，吳冠中的作品，都是能夠順利與人互動，他們就像音樂家如莫札特，韋伯，或是像是詩人如徐志摩，李白，杜甫等寫出的歌，所作出的詩詞，能夠順利打動人心，和聽眾互動。

2021年陳持平以四個80F的畫版，以草書黑底白字龍飛鳳舞，一氣呵成李清照的詩詞作品「聲聲慢」。圖／陳持平提供

如果藝術家內心深處世界澎湃洶湧，波濤不斷，當然其作品産生量力子學的力道會很強大，影響力就會無遠弗屆，可以超越時空，所以很多古人的作品雖然隔了幾百年、幾千年了，在現在欣賞，仍舊可以感受到藝術家創作時那一股熱情，因此藝術家創作不要光在幽室中閉門造車，要入世嘗鮮，要親身感受，要如人飲水 冷暖自知，才容易得到共鳴，才容易和世人造成「糾纏態的互動」。他的八幅作品若只有一幅能夠打動您，表示那藝術家的作品對於您的影響力還是有限，若是其八幅作品都能打動您，那麼表示他的功力已經爐火純青了。

陳持平筆下的秋景，第3幅在作者簽名處左邊，仔細觀察，會發現有個「愁」字。圖／陳持平提供

陳持平目前以創作累積了二千三佰幅作品，大、中、小型的展出隨時可完美應付。陳持平積極、頭腦靈活、意志力堅強又勤奮，加上祖父陳開泉是畫家、父親是書法家DNA的遺傳，用草書寫了一手好字，全身充滿著藝術的細胞，拿手術刀又能拿畫筆的醫學院的教授，說是百年一遇的奇才也不為過。

陳持平在眾多唐宋詩人中，對愛國詩人邊境將軍岑參送武判官歸京的詩詞及李清照作品有特別的感悟。南宋女詩人李清照在其作品「如夢令」寫道： 「昨夜雨疏風驟。濃睡不消殘酒。試問捲簾人，卻道海棠依舊。知否。知否。應是綠肥紅瘦。」李清照，在年輕時就已經顯示出過人的文學藝術才華，前期的作品清新柔美，情意綿綿，如「醉花陰」、「如夢令」等。她晚年無兒無女，孤獨淒涼，痛苦走完後半人生，此時的作品如「聲聲慢」，讀者可以從其中感受到老人晚年是如何以悲淒收埸。李清照是一位宋朝傑出的女文學家，其用詞極度尋常，通俗易懂，卻又令人覺得千錘百煉，這就是李清照在文學藝術上不平凡的特點和成就。她寫的詞，高雅清新，情濃意誠，鮮明突出。李清照在「如夢令」中，用字簡樸，情節宛轉，巧思對話，細膩表達了女人惜春，惜花，和珍惜青春不再的惆悵。她在「如夢令」中巧妙的結合善用唐詩如唐朝孟浩然所作『春曉』：「春眠不覺曉，處處聞啼鳥。夜來風雨聲，花落知多少。」和唐朝韓偓所作『懶起』：「昨夜三更雨，今朝一陣寒。海棠花在否？側臥捲簾看。」。李清照古詩妙用，活靈活現，藉古造今，青出於藍，出類拔萃，名聞遐邇，千古流傳。

「綠肥紅瘦」是李清照「如夢令」一詞中最為精典之金句，允為千古絶唱。李清照以綠、紅、肥、瘦四字，相互對稱，鮮明對比，徹底顛覆讀者的感官。陳持平曾運用紅色緑二色，變形成圖，畫了「知否？知否？應是綠肥紅瘦」，2021年又再度將該文用草書龍飛鳯舞畫在80F的黑底白字畫板上，自成一格，令人驚豔。