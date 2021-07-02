亞緻餐飲 7月推天香小食新品 購物車輕鬆GO 宅居盡享廣式點心

疫情期間，麗緻餐旅集團旗下的亞緻餐飲以完整消費者一日餐飲所需為目標，自麗緻坊冷凍麵包上架後，增加消費者的早餐新選項，7月起接續推出「天香小食」，系列商品已上架，讓消費者宅在家也能享受廣式午茶點心。 即日起可於亞緻餐飲購物車（https://www.lizdining.net/）購買，商品售價每盒約在215至280元間。

亞緻餐飲表示，上架系列主題商品為每一季的規畫，基於超前佈署，疫情期間將原訂第三、四季的提前上架。5月以來，亞緻餐飲購物車銷售業績已較4月成長40~50%，當品出貨量幾乎是日常的4至5倍。繼6月推出麗緻坊冷凍麵包後，7月上架五款天香小食，可做為在冷凍麵包、點心外的另一款中式選擇。

「精釀蝦肉燒賣」融匯的豬絞肉與新鮮白蝦手打成內餡，加乘了整尾蝦的豐富韻味。圖／亞緻餐飲提供

「天香小食」系列為台北亞都麗緻飯店旗下天香樓主廚楊光宗所研發監製，內容包含：「珍珠小獅頭」、「白玉鮮蝦餃」、「精釀蝦肉燒賣」、「杭風鼓汁排骨」與「花雕鮮醬鳳爪」等。其中，半月形剔透如水晶的外皮與飽滿蝦仁內餡的「白玉鮮蝦餃」，口口都充滿鮮甜海味，脆口彈牙；「杭風鼓汁排骨」肉汁鮮甜與豆鼓特有鹹味相互呼應，口感軟Q極富彈性；「精釀蝦肉燒賣」融匯的豬絞肉與新鮮白蝦手打成內餡，加乘了整尾蝦的豐富韻味；同樣微醺入味的還有「花雕鮮醬鳳爪」，十足嚼勁酒香四溢。「珍珠小獅頭」外表晶瑩剔透圓滿潤澤，味道鮮而味美不油膩，口感豐富飽滿 。主廚建議享用時可搭配「天香熟成麻辣醬」，搭配享用可讓天香小食更添美味。