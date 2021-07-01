「百大系列的故事」明年元月公開播出

讓有信念故事的人永遠被流傳成為世代的「傳家之寶」

在全球疫情嚴峻而台灣在此時更面臨大考驗，而自我身心靈安定處方就是不要餵養恐懼，而生活本質更不是眼前的苟且，在此時更要學會自處靜心沉澱盡而充電計畫的最佳時刻，最近重看韓劇大長今的台詞中:「任何一個人想要成功必須具備有二種特質單純及熱情，了解現實並且超越現實」。在閱讀半澤直樹的加倍奉還心理學有一段話很深植人心「為了變強更要有下定決心豁出去的精神，從中鍛練眼力，眼神有力的說話就能展現出強人體魄，總之行動就對了，那就是正確答案。」

獨立製片人Grace表示，在電視圈打滾近20載心中醞釀時日許久「百大系列的故事」項目就此萌芽了，要徹底擺脫傳統工商節目的框袈套路，要注人靈魂的元素只選擇用品質至上高規格製播方式，在外景方面採取雙機作業為了拍攝出唯美畫面更採用拍戲直排軌道運鏡，再配以獨立專業燈光組作業就是要拍出善美真的影像意境，直送專業音效室配音配樂就是以傳家之寶信念製作出優質紀錄片讓故事主人翁的信念傳承世世代代，規劃「百大傳承的故事」、「百大接班人的故事」、「百大設計師的故事」、「百大好料理的故事」、「百大翻轉的故事」…等；首先感謝身邊貴人協助「百大傳承的故事」、「百大接班人的故事」安排於111年01月09日起播分別安排在東森亞洲新聞台、東風衛視37頻道周日播出，而「百大翻轉的故事」陸續安排電視頻道將會把Grace自己故事放置在首播同步出版書籍發行，走過興衰榮辱媒體商業圈更看盡人情世故，然而Grace決定不看世道價值觀用「信念創造實像」翻轉改變不斷去探索自己來到地球價值天命努力去實踐發揮自己天賦專長，堅定告訴自己這輩子只要活著一定會將母親故事出版書籍拍成電視劇或電影，為母親舉辦一場尊榮的孝親音樂會，更是Grace啟動百大系列的故事其最大的動力並且調動資源腳踏實地的落實每個項目工作任務盡而實踐人生的自我價值。