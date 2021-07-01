風靡全球烈酒競賽「帝王蘇格蘭威士忌」大放異彩輕鬆品飲世界級獲獎酒款

對於威迷來說，關注每年的世界級威士忌權威賽事，就如同在看「米其林指南」一樣重要，對於品牌來說，無疑是對整體品質的高度肯定。在剛出爐的「2021 IWC國際威士忌大賽」中，帝王全系列橫掃最佳蘇格蘭調和威士忌各年份分類獎項，可說是蘇格蘭調和威士忌中的最大贏家，已連續第三年贏得「最佳蘇格蘭調和威士忌」與「年度最佳調酒師大獎」。另外，同樣在國際上具有高公信力與關注度的「2021 ISC國際烈酒競賽」中，帝王更是獲得了比往年更多的金牌數量，為品牌再添一項顯著成就。

而稍早於今年四月，在素有「威士忌界奧斯卡」之稱的2021 WWA世界威士忌大賞中，帝王蘇格蘭威士忌四重陳釀系列21年同時榮獲三大獎，包括「年度最佳世界調和威士忌」、「年度最佳蘇格蘭調和威士忌」和「蘇格蘭調和威士忌21年以上分組優勝」。其四重陳釀系列32年在去年即是WWA年度最佳調和威士忌的得主，今年再度由同系列獲得此最高殊榮，對於有收藏四重陳釀系列的威迷來說真是可喜可賀。

圖為「2021 IWC國際威士忌大賽」帝王蘇格蘭威士忌四重陳釀系列32年，連續第三年獲得「最佳蘇格蘭調和威士忌」最高榮譽。業者提供

「2021 IWC國際威士忌大賽」中，帝王12與15年直接囊括最佳蘇格蘭調和威士忌12-15年分類中的前兩項名次，兩款皆是千元內即可輕鬆享有，尤其最近天氣炎熱，用獲得世界級認可的威士忌來上一杯Highball，可說是最親民的幸福享受。帝王18年，雖價格些微破千，其CP值也是不遑多讓，此次在IWC獲得最佳蘇格蘭調和威士忌16-20年的金牌第一名，分數更是高達90.4分，並且還是該分類中的唯一獲獎酒款。帝王蘇格蘭威士忌四重陳釀系列32年和帝王現任首席調酒大師Stephanie Macleod則分別獲得「最佳蘇格蘭調和威士忌」和「年度最佳調酒大師」殊榮，這已經是帝王連續第三年獲得此最高榮譽。

圖為「2021 IWC國際威士忌大賽」，帝王首席調酒大師Stephanie Macleod已連續第三年獲得「年度最佳調酒大師」殊榮。業者提供

業者表示，Stephanie Macleod在2019年便締造了威士忌界的歷史紀錄，成為有史以來第一位獲得「年度最佳調酒大師」的女性首席調酒師，這三年來更是將帝王不斷推向高峰，今年恰逢帝王慶祝成立175週年，能同時獲得如此殊榮更是進一步代表品牌對製作優質蘇格蘭威士忌的一貫承諾，身為「世界上獲獎最多的蘇格蘭調和威士忌」，絕非浪得虛名。對於此次獲獎，Stephanie Macleod表示，在帝王，我們的目標是突破大家對於威士忌的預期界限，並長期致力於創新，我們很高興在2021年的比賽中取得成功，也非常榮幸再次被評為年度最佳調酒大師。我代表帝王整個團隊接受這個獎項，儘管過去一年中面臨許多前所未有的挑戰，團隊仍然表現出不懈的努力和奉獻精神。看到這些努力能受到讚賞，確實令人難以置信。

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