咖竅咖啡推出手作甜點 啓動甜點網路商城快速到貨

儘管國內疫情尚未趨緩，全國三級警戒持續延長至7/12，「咖竅COTCHA COFFEE」總部爲提升加盟門市士氣，選擇與加盟主共體時艱，儲備戰力積極研發多款新品，全新推出手作甜點—經典法式瑪德蓮，採用法國國旗中的「藍、白、紅」三元素加入甜點，帶領民眾一步步探尋法式甜點的奧秘與品嘗法式日常。

咖竅咖啡表示，不畏疫情影響，6月中旬於永春旗艦門市舉辦試營運，重新打造成專屬甜點咖啡廳，店面外觀以圖地反轉為設計發想，經典咖啡杯透過線條刻畫出人與人的對話，內部裝潢呈現出門市一貫的工業風格。最值得一提的是，咖竅特別規畫甜點製作區，若隱若現的玻璃隔間讓整體空間的視覺更加具有穿透效果，讓民眾能近距離欣賞製作甜點過程，成功體現咖竅咖啡對於純手工製作的用心與堅持。

永春旗艦門市店面外觀以圖地反轉為設計發想，經典咖啡杯透過線條刻畫出人與人的對話。圖／咖竅咖啡提供

為歡慶永春旗艦門市開幕，咖竅推出首波主打商品經典法式瑪德蓮，相較於市面上傳統瑪德蓮，咖竅將每顆瑪德蓮填入了飽滿的流心內餡，每一口都吃得到真材實料。主推款「藍海流心瑪德蓮」，是由天然花青素入色呈現海洋藍的夢幻色澤，象徵法國國旗的藍色，內餡是新鮮熬煮伯爵茶醬，口感香甜細膩，其他門市也陸續將於7月同步上市，相信將會驚豔消費者味蕾。

配合中央指揮中心防疫措施，宣導居家防疫減少外出，咖竅咖啡鼓勵消費者多使用線上平台購買商品，大舉推出「甜點網路商城」，強調「今日下訂，明日到貨」，高效率的訂貨系統與流程，可將新鮮手作甜點快速透過外送平台送至消費者手中，目前募集會員中，註冊再贈50點紅利點數（1點抵１元）。咖竅甜點網路商城以手作甜點及咖啡周邊商品為主，未來將陸續推出更多商品，如年節禮盒，聯名商品等可滿足民眾需求。

午茶防疫組。圖／咖竅咖啡提供

咖竅咖啡期望能運用多元化零售管道與創新求變烘焙研發技術，打造出親民價且高品質產品，充份體現出咖竅咖啡的品牌理念—「咖竅，凌駕於咖啡之上」。因此咖竅咖啡不僅是一間咖啡館，嚴謹把關所有食材與用心經營，受到民眾的認同與青睞。詳情請洽詢甜點訂購網站： https://www.cotchadesert.com