義大皇家大搞創“義” 推「紅白綠」外帶自由配 民眾在家盡享舌尖上的義式風情

疫情三級警戒總讓許多無法出國或餐廳內用餐的美食愛好者感到遺憾，義大皇家酒店義大利籍主廚Fabio特別將義大利各地具代表性的風味餐加進外帶菜單裡，大搞創「義」，以義大利國旗的紅、白、綠三色推出「紅白綠」外帶自由配活動，提供義大利麵、燉飯、披薩等經典菜色，全套組合自由選搭只要600元，讓民眾在家也能感受舌尖上的義式風情。

義籍主廚Fabio 將義大利各地具代表性的風味餐，都放在外帶菜單上。圖／義大皇家酒店提供

義大皇家酒店Casa Fontana義大利餐廳是高雄著名的美食餐廳，豐富多元且口味道地，廣大消費者喜愛，這次推出「紅白綠」外帶套餐自由配活動。綠區以麵食及燉飯為主題，供應西西里風味食蔬珍珠麵、培根蛋黃義大利麵、雞肉帕克里管麵、清炒蒜辣蛤蠣義大利麵、傳統義大利牛肉千層麵等經典麵食與北義烤燉飯及綜合野菇燉飯。

配合「紅白綠」外帶自由配活動，白區提供6款六吋披薩，包括夏威夷、瑪格莉特、帕馬火腿芝麻葉、義式香腸、季節食蔬及巧克力水果等口味披薩。圖／義大皇家酒店提供

白區提供6款六吋披薩，包括夏威夷、瑪格莉特、帕馬火腿芝麻葉、義式香腸、季節食蔬及巧克力水果等口味披薩，夏天可選擇季節食蔬披薩，口感清爽無負擔。巧克力水果披薩除了高濃度的巧克力加鮮奶油，更搭配高雄當地的大樹鳳梨與旗山香蕉，頗有特色。紅區則是可任選兩款飲料。

為了優惠顧客，凡訂購就送主廚招牌甜點：有「帶我走」意涵的特製提拉米蘇，要讓消費者把所有美味一網打盡。「紅白綠」外帶自由配，訂購洽Casa Fontana義大利餐廳（07）656-8166轉21701。