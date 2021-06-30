東協紐澳商機日 搶佔新常態商機

為協助廠商掌握新南向市場經濟復甦之商機，由經濟部國際貿易局主辦，外貿協會執行之「2021年東協暨紐澳商機日」於6月29日登場，共114家臺灣廠商與來自澳洲、印尼、柬埔寨、泰國和馬來西亞等9國共48位買主進行線上洽談。

外貿協會表示，參與線上洽談者包括澳洲最大的汽車零配件企業Auto Parts Group Pty Ltd、在ICT產業具有領導地位的澳洲Pioneer Computer Pty Limited、越南ICT技術服務公司Nhat Le、在馬來西亞頂級百貨都可見到的甜點連鎖店Asia Snowflake Group Sdn Bhd集團、印尼大型知名金屬材料供應企業Facade International Roof Metal及新加坡專業製造頂級五金配件Fasten Enterprises Pte Ltd.等公司進行134場次線上洽談，出席率近98%，預期創造2,500萬美元商機。供應商報名踴躍，原先預定場次供不應求，買主盛情難卻立刻答應隔天加開場次，反應火熱。

在新冠肺炎影響全球的情況下，東協、澳洲等國亦陸續重返封城緊急狀態，但各地買主仍有強勁採購需求。本次參加活動之買主採購品項多元，特別集中於電動車產業、自行車、智慧居家、環保設備及醫療防疫等相關產品，值得注意的是各地湧起的電動車商機，如外媒認為澳洲郊區地廣，適合居家安裝充電樁進而促成私家電動車普及化，因此澳洲買主在電動車及充電設備的需求特別旺盛，澳洲A商表示考量到自家品牌的名聲，因此也是採取最高品質的方式來篩選合作夥伴，之所以希望和臺灣供應商合作，就是因為對臺灣產品品質有足夠的信心。微星科技此次也與預計採購車輛追蹤定位（car tracker）解決方案的紐西蘭買主進行洽談，該公司技術及經驗相當符合該買主需求，雙方洽談熱絡，微星也對後續訂單抱持樂觀態度。

而隨著大量人口被迫或受鼓勵留在家中，零接觸模式也成為新常態生活的一環，民眾不僅開始進行自我健康狀態監測，不須冒險前往醫療院所一樣可以得到醫療服務的相關遠端醫療產品也蔚為主流。印尼買主A商表示臺灣擁有創新的醫療技術以及高品質的醫療系統，再加上臺灣一直以資通訊產品聞名，此次想和臺灣採購智慧醫療產品及遠端醫療系統服務，也與五家廠商洽談。不僅如此，PVC手套、一站式洗手站以及臉部識別考勤機也是此波疫情影響下新出現的採購商機。

除此之外，許多國家對於環保設備採購需求不減，像是馬來西亞、越南及新加坡買主各提出廢水處理、廢棄物處理或是廚餘處理機等採購需求，新加坡L商表示為了符合新加坡家庭大小，希望能夠在臺灣尋找到可以將廚餘處理成堆肥的居家廚餘處理機。除了環保設備以外，尚有因外送餐飲產業或防疫居家興起的環保餐具再升級商機，目前泰國也積極尋找如甘蔗渣製成的餐盒餐具以及可在高溫下使用的LSR（液態矽膠產品），立翔矽利光科技表示，由於環保意識的提高和醫療器械的進步，以及3C通信和汽車電子的防水要求，全球LSR市場的預期復合年增長率將超過4.5%。

本次活動在國外處於封城狀態下，許多商業活動受到衝擊，不少業者表示透過貿協安排的視訊洽談會議，不但可以持續開拓外銷市場，甚至可以安排海外分公司的同事一起參加，可說是加速了區域間產業合作，省時省力不需要耗費額外資源，日後還會持續參加貿協舉辦的視訊洽談會議。

貿協透過科技及專業服務持續協助廠商開拓國際市場，實現「企業在家裡、貿協服務你」的精神。未來也將持續舉辦線上拓銷活動如臺日商機媒合大會、2021年印巴線上拓銷團及5場次線上臺灣形象展等。