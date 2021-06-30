歌頌人生榮耀時刻「格蘭菲迪26年干邑桶單一麥芽威士忌」尊榮上市

格蘭菲迪Glenfiddich單一麥芽威士忌，長久以來持續致力於探索不同的風味可能，今年度旗下奢華系列再推新作，迎來奢華系列產品的最高年份作品「格蘭菲迪26年干邑桶單一麥芽威士忌」。這款專為歌頌榮耀時刻所精心打造的奢華酒款，外型設計的靈感源於法國洛可可時期的質感細節，過桶頂級珍稀干邑白蘭地橡木桶，將奢華意象發揮地淋漓盡致，堪比威士忌界的凡爾賽佳釀，為每個人生中的榮耀時刻加冕慶賀。

格蘭父子大中華區董事總經理周學文表示，格蘭菲迪單一麥芽威士忌多年來潛心於開發高年份風味威士忌，並精心打造出一套套特性鮮明的「奢華系列」產品，以滿足高端烈酒市場的多元需求，「格蘭菲迪奢華系列」以獨特的頂級包裝與奢華定位獲得諸多市場好評，更穫得不少飲用者的高度青睞。繼上半年發表雪莉風味的巔峰之作「格蘭菲迪22年雪莉之王單一麥芽威士忌」，成功奠定商務宴客與高階送禮最佳選擇的地位；這一次格蘭菲迪再度突破新意，耗時多年打造這款威士忌界的凡爾賽「格蘭菲迪26年干邑桶單一麥芽威士忌」，由外而內散發著優雅的奢華氣息，該款產品所蘊含的極致尊榮感完美體現於包裝視覺上，極具巧思的26道切面鑲金桂冠瓶蓋，象徵著陳年26年的珍貴酒體，搭配點綴於瓶身與外盒上的法國巴洛克與洛可可時期的宮廷紋飾，細緻的金色線條盡顯歐式貴族風範，翻轉盒內，更會發現其亦融入了洛可可時期的經典藝術畫作，融匯華美藝術風格的陳年酒液，為人生中至關重要的榮耀時刻加冕歌頌，宛若法式精緻藝術與你的榮耀時刻兩相輝映，是一瓶盛宴嘉勉的尊饗之作。

圖為「格蘭菲迪26年干邑桶單一麥芽威士忌」演繹兩個奢華世界的獨特品味美學，融匯巴洛克與洛可可藝術風格，是一瓶盛宴嘉勉的尊饗之作。業者提供

格蘭父子台灣分公司行銷總監陳瀅如指出，「格蘭菲迪26年干邑桶單一麥芽威士忌」遴選陳放至少24年的美國、歐洲頂級橡木桶威士忌進行勾兌，再經歷法國干邑白蘭地橡木桶為期2年的過桶熟成，讓酒體風味在橡木桶中產生微妙的昇華，增添獨特且迷人的橡木香氣，展現兩大奢華國度碰撞的獨特風味旅程。

格蘭菲迪首席調酒師Brian Kinsman表示，奢華系列完美表達格蘭菲迪的創新精神以及對陳年成年老酒的技藝體現，而這次干邑桶的傑作便是最佳證明。「格蘭菲迪26年干邑桶」擁有43.8%酒精濃度，金黃酒液盈滿橡木清香，揉和帶有法式甜點的誘人甜香，酒質厚實舒軟，口感宛如於加入黑糖的法式牛奶咖啡中輕灑了肉桂粉般，甜感簇擁、令人流連陶醉，尾韻縈繞悠長、優柔典雅。

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