速效保養專家「未來美」新品影片秀自信主張

在這個紛擾不安的時期，在疫情的衝擊下，沒有人知道未來會發生什麼，沒有人確定現在的決定未來是否會後悔，沒有人看得見未來的自己長什麼樣，針對年輕世代對未來的不確定感，速效保養專家「未來美」透過不同面向的情緒帶入，創作符合現世代愛情各種不確定時刻的當下，從單身、熱戀、分手三種不同的情緒狀態，要傳達給年輕女生正面且自信積極的言語，希望在面對未來的種種不確定時，我們都能擁有自信態度，先美了 再說！

最速效的未來美保養品 陪妳用漂亮主宰人生的答案

未來美以「快速、簡單、有效」為研發中心，與韓國醫美專業技術合作，將藥劑師、皮膚科醫生、整型醫師、過敏專家齊聚一堂，致力研究等同醫院專門在家可用的皮膚護理面膜，以科學化效果驗證，並經過皮膚科專業儀器進行測試，一般至敏感膚質皆可使用，帶給愛美女性最佳的術後及敏弱肌保養效果。

未來科技 快速精準滲透 變美 只要8分鐘

2021全新一代「未來美８分鐘子彈面膜」採用來自韓國最新技術的1/1000超極細纖維做的原生絲®布膜，是透過生物科研製成的最先進高機能面膜材質，仿造肌膚原生不規則的紋理組織，擁有優異的貼合性與透氣、吸收力，更能深入肌膚紋理，將保濕精華快速導入肌膚，讓肌膚短時間內全數吸收水分，可縮短面膜保養時間1/2時間的MIRAE未來美子彈面膜，關鍵保養成分是創新的「微分子玻尿酸」，為韓國實驗室全新進化的微分子保濕配方，專為吸收不好的肌膚研發設計。以獨特超細微分子結構為載體集結豐富保濕成分，達到瞬效保濕、瞬效修護、瞬效吸收功效，讓您更快擁有水嫩透亮的膚質，並降低敏感肌膚不適現象。

超人氣的「爆水子彈霜」 商品。圖／業者提供

同場加映又一速效保養力作 爆水子彈霜 瞬效吸收不黏膩

肌膚經歷炎夏的 「烤」 驗之後，除了鬧乾荒、油水失衡外，毛孔變大、妝更會脫的亂七八糟，肌膚通通亮起大紅燈！穩定的水水好肌膚可以回來嗎？同場加映這個超人氣的「爆水子彈霜」，這款是MIRAE未來美最紅的保養品-小8瓶，運用韓國醫美爆水轉化科技，將潤澤的乳霜液態化，一接觸肌膚立即爆水，像子彈般「快、準、爆」，一秒瞬間大量深層補水，妝前使用肌膚就像敷過爆水面膜般水潤，使後續底妝更持久服貼透亮，搶購潮比8分鐘面膜還誇張，一瓶等於乳液+乳霜兩道保養步驟，只要一瓶完封整個補好的水分，網友超強口碑推薦，超級保濕！自從用這瓶就不容易脫妝，更能自信面對每一刻！用美麗決勝人生中的各種不確定，未來美了再說！

觀看【單身篇_條件這麼好】影片：https://youtu.be/2uIwh5MXoEo

觀看【熱戀篇_為了喜歡的人】影片：https://youtu.be/x0lYEkAqnok

觀看【分手篇_分手多久】影片：https://youtu.be/DfQiRfs54Xs