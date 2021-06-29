搶宅食商機　台中日月千禧酒店組員工外送車隊

因應三級警戒延長，台中日月千禧酒店集結飯店各餐廳美饌特色，祭出米其林餐盤推薦雙人分享套餐，五星便當、冷凍佳餚、經典桌菜全新外帶菜單，且以員工安心送車隊，協助非常時期的餐飲外送服務，消費者只要來電或透過飯店專屬的「LINE線上客服訂餐」，即可享消費滿1,000元(含)以上，5公里內免費外送；消費滿2,000元(含)以上，10公里內免費外送。每位飯店外送員皆會配戴口罩、手套、護目鏡等防護措施，送餐前後針對手部、保溫箱進行清潔消毒，以確保外送品質、讓享用美食更安心。

嶄新菜單中，榮獲米其林餐盤推薦的極炙牛排館雙人分享套餐，每套特價1,880元，囊括歐式麵包兩人份、沙拉二選一(義式菌菇鮮蝦沙拉或水果優格燻鮭沙拉)、松露奶油野菇濃湯兩人份、主廚精選義大利麵以及主餐三選一(美國特級冷藏肋眼12oz、紐西蘭香料小羔羊或慢煮波士頓龍蝦)。「美國特級冷藏肋眼12oz」特別選用美國特級大奧馬哈肋眼，油花宛如大理石紋路、肉質鮮嫩、肉香濃郁，烹調前先以海鹽、黑胡椒提味，再用高溫煎烤，讓表層焦香帶脆外、完美封鎖住肉汁，呈現出外酥內嫩的絕佳口感。單品外帶則將招牌菜龍蝦納入菜單，每份1,280元，可選擇龍蝦煙花女義大利麵或慢煮波士頓龍蝦。

米其林餐盤推薦雙人分享套餐外帶。 圖／台中日月千禧酒店提供

新風味便當分為精緻、極品兩款，精緻便當每個250元，可選擇中式主菜百花海鮮雞腿或西式主菜法式鄉村燉鴨腿藍鑽蝦蘑菇飯；極品便當每個360元，可選擇中式主菜蒜香牛仔骨佐薑蔥嗆煎鮮魚或西式主菜葡式紙包焗海鮮＆巴西風味椒汁牛。

新品冷凍佳餚推薦西點有巧克力藍莓洛克麵包、提拉米蘇生乳捲，招牌名菜包括德州扒雞，法式牛肝蕈羊排、馬來西亞咖哩雞＆口袋麵包，「德州扒雞」是中國山東傳統名菜，嚴選1.2公斤仿土雞，用甜麵醬與醬油醃製一小時後，高油溫炸至上色，再以醬油、冰糖、蔥段、老薑、香料、蒸40分鐘後自然降溫。考究的烹調過程讓雞肉完美吸收香料味，不油不柴、鮮嫩噴香。招牌名菜買三送一贈送品項以價低者計，可選贈推薦西點。經典桌菜則提供四人、六人、八人、十人量四款選擇。

外帶新品登場。 圖／台中日月千禧酒店提供

詳可訂購期間，方式依飯店官網公告為準。洽詢專線：04 3705 6000轉宴會業務部欲了解更多活動訊息，官網http://www.millenniumtaichung.com.tw或Facebook官方粉絲頁查詢。