東林科技 導入德國極致奢華商務車品牌 KLASSEN 搶攻頂級層峰企業租賃

東林科技（3609）宣佈引進德國KLASSEN Luxury Vans系列，價格約新台幣1,400萬至1,800萬元，持續朝「亞洲最大客製化成車廠」的目標邁進，並將與台灣各大汽車租賃公司合作，推出此款極致奢華商務車型，服務各行業巨星的保姆車租賃。

甫跨入汽車科技業的東林科技，繼日前宣佈將與台灣各大汽車租賃公司合作，導入頂級房車旗艦車款「BRABUS B50」服務市場高端客戶之外，更同時引進以極致奢華聞名於世，客製化手工打造的德國商務車名廠「KLASSEN」，以滿足頂級企業貴賓、巨星等租賃需求。

KLASSEN Luxury Vans系列是以賓士商旅車V-Class系列為基礎，全車所有車廂內的座椅配置、配備、配色、材質均依頂級客戶需求重新打造，以Tailer made your own castle及“訂製您自己的 行動城堡”為訴求，估計將會是目前台灣市場最奢華的商務車系，以創造峰層商務車市場客戶新需求。

以『私密隔屏』將後座區隔成獨立空間，以確保後座隱私性，Ottoman總裁級頭等艙雙獨立後座，具備全電動調整機能。圖／東林科技提供

據了解，台灣商務型MPV休旅車市場每年大約有數千輛到近萬輛的規模，各大汽車品牌代理商紛紛導入這類車型，在此級距中最具豪華地位象徵的車款以賓士V-Class為代表，而德國名廠KALSSEN則是打造商務型休旅車內裝配備的翹楚，特別是針對賓士V-Class提出一系列內裝配備改造方案，針對頂級客戶的不同需求共分為8個系列、超過196種內裝形式，在選定系列與型式後，並且能依客戶需求客製化所有配備細節、座椅配置、材質與顏色等，力求打造出最頂尖豪奢的專屬座駕。

對應商務所需的行動辦公室商務套件與折疊式行動辦公桌，每一個細節都有巧奪天工、精雕細琢的極致呈現。圖／東林科技提供

賓士V-Class擁有5370×1928×1900mm卓越的車身尺碼及達3430mm超長軸距，不但以洗鍊豪華的外觀線條營造賓士貴氣，寬闊的車廂空間設計更深受峰層商務人士青睞，而德國KLASSEN Luxury Vans更是基於優異的空間條件，將內裝格局進行完全升級改造，特別是後座車廂的空間配備。

私密隔屏可升降及透光度調節功能，還可追加42吋液晶螢幕，搭配頂級影音娛樂系統。圖／東林科技提供

KLASSEN Luxury Vans全數以「私密隔屏」將雙前座與後座區隔成獨立空間，進一步確保後座的隱私性，私密隔屏具備電動升降及透光度調節功能，還可追加42吋液晶螢幕，搭配頂級影音娛樂系統。車廂內頂蓬可採用變色LED燈光或是如遊艇般的麂皮搭配木紋點綴，也可選配勞斯萊斯等級以光纖點亮的「星光頂篷」。

Ottoman總裁級頭等艙雙獨立後座可調整至近乎平躺，特別專注於最佳人體工學，能提供後座買家極致舒適的乘坐品質。圖／東林科技提供

基本配置兩張Ottoman總裁級頭等艙獨立後座，及兩張電動收摺秘書椅，除了全電動調整機能，如：具備身體各部位支撐調整機能、多種按摩模式、多段加熱與通風等全方位機能，及可調整至近乎平躺的坐姿設定。並經過精密計算，符合最佳人體工學，能充分平均乘客重量並有效吸收碎震，提供後座買家極致舒適的乘坐品質。

整合各項車載機能的後座資訊與影音娛樂系統，彈指之間即可掌握一切。圖／東林科技提供

Ottoman總裁級頭等艙獨立後座也可選用雙座設定，讓後座擁有媲美小型Lounge的豪奢感與更為寬闊的活動空間，當然，內裝頂級皮革的配色、車縫形式、原木飾板、金屬或碳纖維材質，KLASSEN極致商務車系都可精心雕琢、極致呈現。而在配備方面，舉凡各種品牌的頂級影音娛樂系統、對應商務所需的行動辦公室商務套件與行動辦公桌、或大型獨立冷藏冰箱、溫控功能置杯架、膠囊咖啡機等所有頂級客戶想得到的奢華配備都可依需求移植到KLASSEN Luxury Vans車廂內。想多了解詳情可參考網址https://youtu.be/khBmpwaC3CA 或https://youtu.be/_aZ_HN1KnOs有更多介紹。