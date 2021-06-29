泰山為愛料理抽獎活動倒數 把握機會秀廚藝萬元家電帶回家

防疫期間民眾宅在家，國內家用油領導品牌之一的泰山企業舉辦了「居家常備料理」有獎徵文活動，短短幾天內就吸引上千民眾參加，各式各樣的菜品讓人看了食指大動 ; 另外，泰山日前也推出「為愛料理」抽獎活動，準備多款萬元廚房家電，就等民眾把它們帶回家！

泰山防疫期間推出兩波美食募集活動，第一波「我家的招牌菜」有兩千多名網友爭相曬出美食照，無論是可口的糖醋魚、口水雞還是清爽解膩的高麗菜鹹稀飯都應有盡有 ; 第二波「居家常備料理」也正如火如荼地進行當中，反應相當熱烈，網友們的居家常備料理也是五花八門，有可愛風的造型飯糰套餐，也有擺盤相當精美的香滷牛腱套餐，目前已經募集到一千多道好料理，還有不少人直接標記家人，讓他們也來秀一手跟網友PK。

防疫期間泰山推出「居家常備料理」有獎徵文活動，同步公開「MASA的私房食譜」，吸引上千名網友熱烈回響。圖／業者提供

除了疫情期間讓大家秀廚藝拿好禮，泰山日前推出「為愛料理 泰山獻禮」活動。無論是家傳私房料理考驗功力與創意，或是代代相傳的招牌菜色，跨世代的廚房家電總是畫龍點睛的好幫手。即日起至6/30 (三)止，只要購買泰山油品單筆金額滿148元，上網登錄發票並寫下一段自己與媽媽在廚房的料理故事，就有機會獲得夢幻廚房逸品。其中包括9人份獨立式洗碗機、30公升蒸氣烘烤爐還有法國特福熱能高速調理機，當然也有80年代的必備嫁妝大同電鍋，讓跨世代的料理神器成為家庭的好幫手，美味佳餚持續飄香。

想要大秀廚藝的民眾，千萬不能錯過這次活動，在6/30 (三) 23:59之前，拍照上傳至泰山企業臉書PO文留言處，並標記自己心目中的廚神，就能跟廣大網友比拼廚藝，更有機會獲得全聯購物金1000元和泰山年度新品植醇葵花油！秀廚藝再抽千元購物金，加碼公開「MASA私房食譜」，立即參加。