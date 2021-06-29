理想大地推星級料理包　居家宅也能食好料　同步開放住宿禮券換餐

理想大地渡假飯店針對目前持有旅展住宿券的顧客如尚未安排計畫來飯店度假，即日起開放「以券換餐」的組合優惠。圖／理想大地提供

疫情影響花東飯店旅宿，業者仍積極發揮餐飲優勢搶宅食經濟。花蓮理想大地渡假飯店有鑑於許多人在家防疫時仍得搞定五臟廟，最近推出星級料理包限時優惠，讓消費者宅在家也可輕鬆上菜，體驗花蓮在地健康美食；另外，針對目前持有旅展住宿券的顧客如尚未安排計畫來飯店度假，即日起也開放「以券換餐」的組合優惠。

由港籍大廚李明耀製作的星級限定料理-「理想嫩雲蹄」精選玉里網室豬手，結合中西做法，以光復太巴塱紅麴米及米醋入味，是一道宴席名菜。圖／理想大地提供

由理想大地擁有40多年粵菜功底的香港籍大廚李明耀精選製作多款星級限定料理，如精選玉里網室豬手的「理想嫩雲蹄」，主廚運用中式做法加上西式配菜，並以光復太巴塱紅麴米醋入味，微酸中帶點甜，這道宴席名菜原價920元，優惠價644元；嚴選上等健康豬肋排，以主廚獨特醬汁醃製三天，再以燒烤呈現的「醬燒烤肋排」，一入口就讓人口齒留香，原價880元、優惠價616元；選用花蓮玉里純淨水養殖鴨製作的「桂花滷醬鴨」，熱鍋油煎，加老薑、八角、桂皮、冰糖、蠔油、桂花等調味，口感爽嫩、香味四溢，全隻880元、半隻480元。多款風味經典菜餚，買回家只需退冰、加熱、裝盤等簡單三步驟就能輕鬆享用飯店主廚美饌，讓主婦省去廚房的忙碌，並增添更多居家防疫用餐的樂趣。

理想大地的人氣蜂巢糕，曾獲2018年海峽兩岸十大伴手禮金獎。圖／理想大地提供

除了多款星級主廚限定料理，理想大地也推出３款結合花蓮新鮮在地食材研發的外帶合菜，適合全家約五人份享用，每套2,500元，內容包括：壽菊白灼蝦、干貝海鮮羮、筍乾燒元蹄、剝皮辣椒雞及柱侯炆牛腩；貴妃醉鮮蝦、翡翠海皇羮、桂花滷醬鴨、香茅咖哩雞及洛神焗花骨；XO 醬炒雙脆、芙蓉海鮮羮、醬燒烤肋排、椒香自然雞及鳯梨咕咾肉等3套，各式海陸珍饌輕鬆在家防疫上菜！

理想大地的理想XO醬，以上等干貝、蝦乾、金華火腿等食材精心調製，口感甘醇、鮮中帶辣，是人氣伴手禮。圖／理想大地提供

理想大地也推出主廚私房人氣款「理想XO醬」原味、辣味雙拼禮盒，以及「黃金泡菜、梅汁苦瓜」雙拼禮盒等，讓居家防疫在吃的部分也多些點綴與變化。而且理想大地點心坊還特別製作「防疫口罩餅乾」，象徵「理想愛心」的行動，感謝醫護人員的辛勞。更多資訊可參閱官網https://www.plcresort.com.tw/zh_TW，或於ＦＢ臉書搜尋「花蓮理想大地渡假飯店」粉絲專頁，也可致電（03）86-56789、（02）2658-8181。

理想大地點心坊特製「防疫口罩餅乾」，表達對醫護人員的辛勞感謝之意。圖／理想大地提供
文 吳正弘

工商時報 記者