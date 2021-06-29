理想大地推星級料理包　居家宅也能食好料　同步開放住宿禮券換餐

疫情影響花東飯店旅宿，業者仍積極發揮餐飲優勢搶宅食經濟。花蓮理想大地渡假飯店有鑑於許多人在家防疫時仍得搞定五臟廟，最近推出星級料理包限時優惠，讓消費者宅在家也可輕鬆上菜，體驗花蓮在地健康美食；另外，針對目前持有旅展住宿券的顧客如尚未安排計畫來飯店度假，即日起也開放「以券換餐」的組合優惠。

由港籍大廚李明耀製作的星級限定料理-「理想嫩雲蹄」精選玉里網室豬手，結合中西做法，以光復太巴塱紅麴米及米醋入味，是一道宴席名菜。圖／理想大地提供

由理想大地擁有40多年粵菜功底的香港籍大廚李明耀精選製作多款星級限定料理，如精選玉里網室豬手的「理想嫩雲蹄」，主廚運用中式做法加上西式配菜，並以光復太巴塱紅麴米醋入味，微酸中帶點甜，這道宴席名菜原價920元，優惠價644元；嚴選上等健康豬肋排，以主廚獨特醬汁醃製三天，再以燒烤呈現的「醬燒烤肋排」，一入口就讓人口齒留香，原價880元、優惠價616元；選用花蓮玉里純淨水養殖鴨製作的「桂花滷醬鴨」，熱鍋油煎，加老薑、八角、桂皮、冰糖、蠔油、桂花等調味，口感爽嫩、香味四溢，全隻880元、半隻480元。多款風味經典菜餚，買回家只需退冰、加熱、裝盤等簡單三步驟就能輕鬆享用飯店主廚美饌，讓主婦省去廚房的忙碌，並增添更多居家防疫用餐的樂趣。

理想大地的人氣蜂巢糕，曾獲2018年海峽兩岸十大伴手禮金獎。圖／理想大地提供

除了多款星級主廚限定料理，理想大地也推出３款結合花蓮新鮮在地食材研發的外帶合菜，適合全家約五人份享用，每套2,500元，內容包括：壽菊白灼蝦、干貝海鮮羮、筍乾燒元蹄、剝皮辣椒雞及柱侯炆牛腩；貴妃醉鮮蝦、翡翠海皇羮、桂花滷醬鴨、香茅咖哩雞及洛神焗花骨；XO 醬炒雙脆、芙蓉海鮮羮、醬燒烤肋排、椒香自然雞及鳯梨咕咾肉等3套，各式海陸珍饌輕鬆在家防疫上菜！

理想大地的理想XO醬，以上等干貝、蝦乾、金華火腿等食材精心調製，口感甘醇、鮮中帶辣，是人氣伴手禮。圖／理想大地提供

理想大地也推出主廚私房人氣款「理想XO醬」原味、辣味雙拼禮盒，以及「黃金泡菜、梅汁苦瓜」雙拼禮盒等，讓居家防疫在吃的部分也多些點綴與變化。而且理想大地點心坊還特別製作「防疫口罩餅乾」，象徵「理想愛心」的行動，感謝醫護人員的辛勞。更多資訊可參閱官網https://www.plcresort.com.tw/zh_TW，或於ＦＢ臉書搜尋「花蓮理想大地渡假飯店」粉絲專頁，也可致電（03）86-56789、（02）2658-8181。