築間餐飲集團逆勢突圍　2021　Q1營業額成長逾5成

國內火鍋及燒肉市場商機大噴發，以火鍋為發展主軸而迅速竄起的黑馬築間餐飲集團，近年在國內連鎖餐飲集團中表現亮眼受到關注，2019年營收14.23億元，無懼新冠疫情強烈衝擊，2020年5月起營業額屢創新高，2021年第一季營收更延續去年強勁的成長動能，寫下營業額21.81億元，逆勢成長逾5成。

築間餐飲集團於疫情期間積極培育人才，加強人員專業訓練及提升產品品質，在餐飲市場大洗牌時，積極展店並插旗黃金地段的一級戰區。集團致力推廣會員制度，不到一年半時間，總人數已逼近百萬人次。在符合消費者疫後追求高性價比的剛性時代，該集團亮麗成績確實令人稱羨。

台灣人熱愛火鍋，瞄準火鍋市場每年將近300億元龐大商機。築間餐飲集團自2020年起以「火鍋、燒肉」為主要發展項目，啟動11年來最大規模展店計畫。除了消費者熱愛的築間幸福鍋物快速展店，集團於半年內積極打造五大品牌，如「燒肉Smile」、「有之和牛 鍋物放題」、「日暮裏鍋物放題」、「本格和牛 燒肉放題」，以及2021年初開幕「杉本 黑毛和牛一頭切」，讓該集團全體系門市遍地開花，截至今年第一季6大品牌總店數已達77家。

本格和牛崇德店。圖／築間餐飲集團提供

該集團持續看好台灣餐飲內需爆發，展店腳步更積極，各品牌拓展門市亦並駕齊驅。築間餐飲集團董事長林楷傑表示，預計2021年全台門市高達100家以上規模，旗下品牌也有高市占率，集團年營收保守估計上看40億元，全台分店每月超過50萬來客數，且擁有高達80％回客率，挾高市占優勢將有效提高整體營業額。可望未來營收更創下新紀錄。

吃到飽型態一直受到消費者青睞，「築間幸福鍋物」進一步將原本店型升級為「蔬食自助」吃到飽，預計將會成為該集團在2021年另一個發展重心。目前旗下各品牌巧妙以消費型態做區隔，不需擔憂自家品牌互相衝擊，甚至還在同一條街上同時開起三個品牌。

築間餐飲集團旗下各品牌以不同消費型態做區隔，在同一條街上同時開三個品牌門市。圖／築間餐飲集團提供

林楷傑指出，重視消費者食安健康，該集團從食材源頭控管，於2015年斥資超過3000萬元，併購海鮮供應商上游，除了原有「基隆冷凍倉」，更投資彰化埔心興建冷凍倉，未來將出貨至中、南部店家，調整適度資源分配並節省物流成本，讓該集團成為全台唯一升級為冷凍商兼物流配送公司火鍋業者，為消費者建構更安全供應鏈。

林楷傑透露，今年接下來三季，該集團將持續擴大版圖，對未來營業額表現持正面樂觀看法，積極瞄準資本市場邁進。