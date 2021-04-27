走進圓山・品酩世界「O Whisky世界威士忌烈酒展」 邀您一同舉杯共飲

「O Whisky世界威士忌烈酒展」，將於4/30（五）至5/2（日）於台北圓山飯店VF敦睦廳開展，這是圓山飯店近來在董事長林育生的領導下，積極轉型，希望結合歷史人文故事與消費者對話，首度舉辦的酒展，預料盛況可期。

主辦單位表示，「辦酒展」這幾年在台灣是顯學，從北到南，從年初到年底，酒展遍地開花。雖名為酒展，但我們更想見到的是千人樂飲、舉酒言歡的美好畫面。而選擇圓山飯店是因為圓山飯店不僅是招待過無數各國元首的國家五星級飯店，更是台北盆地居高臨下的風水龍脈寶地。

「O Whisky世界威士忌烈酒展」，不僅是湊熱鬧，也是理念的實踐。「辦酒展」就像「辦酒類專業媒體」一樣，都是為了推廣拓展酒市，找到並集結更多的愛酒人士。還能透過試飲與互動活動，看得到消費者的真實面貌，推廣年度新酒款與經典酒款。也正如O Whisky標誌中，「O」三個同心圓的設計理念，象徵品飲者的圓口酒杯、生產行銷的圓柱酒瓶、及圓球體世界地球村。三個圓，圓出了第一屆「O Whisky世界威士忌烈酒展」，並選在台灣最具世界視野的「元首級」圓山大飯店舉辦，這是圓山創立近70年來，首度舉辦大型酒展。

O！Whisky！圓山，世界威士忌烈酒展週六與與日各有三場OMG講堂，5/1（六）1300-1400蘇重，神之鼻神之酒、1500-1600沈鴻元，美威風雲搖擺樂、1700-1800袁青，金牌特務品威生活；5/2（日）1300-1400林伯杰，電影裡的威士忌、1500-1600王鵬，燃燒的葡萄白蘭地、1700-1800王靈安，那些年，我們在酒吧喝的威士忌。圖／業者提供

首屆「O Whisky世界威士忌烈酒展」共三天4/30（五）-5/2（日），在圓山飯店VF敦睦廳舉辦。4/30（五）為VIP媒體日不對外售票，5/1（六）、5/2（日）分別售票。現場共有42個攤位、95個威士忌與烈酒品牌、數百款的佳釀準備招待大家，凡購票入場的者，即可獲得專屬打造的O Whisky鬱金香品飲杯一只。參觀者可搭捷運紅線到圓山或劍潭兩站，再搭免費接駁公車上圓山。

快把握『走進圓山，品酩世界』的機會，O Whisky圓山世界威士忌烈酒展，邀您一同舉杯共飲！酒展門票（05/01限量開放現場購票）與OMG講堂手刀購票網址：https://www.accupass.com/go/omg（貼心提醒：酒展及講座為分別販售。）

(工商時報提醒您 禁止酒駕 未成年請勿飲酒)