躺瘦人生掀熱潮 徐若瑄練出腹肌

年初Netflix最新真人實境秀「璀燦帝國」，一推出就引爆話題，讓觀眾對於好萊塢的貴婦炫富生活，大開眼界！令人印象深刻的是，好萊塢豪門貴婦的標配，已經不僅僅是豪車、名錶、珠寶、限量包，現在，大家更在意的還有看不出年齡的臉，比名模還火辣的身材。所以追求完美體態一直是時尚圈名人、好萊塢明星們最關注的焦點，尤其是腹肌練出馬甲線、川字線，甚至是六塊肌。而最近一兩年，歐美時尚圈正流行用高強度聚磁能量科技Emsculpt直接觸發運動神經元，進而達到增肌減脂的效果。

這股熱潮今年也燒到台灣，日前女星徐若瑄的腹肌線條也讓眾人驚豔！原來是體驗Emsculpt肌動減脂，讓她更有效率的鍛鍊出馬甲線！另外，潘慧如與張家慧兩位女星也是透過Emsculpt，終於練出夢想般的小腹線條，與一般冷凍減脂不同的是，Emsculpt是以增肌為主，30分鐘療程大約等於產生2萬次仰臥起坐肌肉鍛鍊的效果，平均有效增加16%肌肉量及減少19%脂肪。但主要以增肌為主，所以腹部脂肪太多太厚的人，其實並不建議。

星和診所竹北院長薛博今表示，最適合的族群，像是脂肪較少但有體雕需求、追求線條勝過減脂、肌肉張力不足，或是想改善扁垮的臀部的人都很適合。另外，像是媽媽懷孕時期隨著胎兒在宮內生長，子宮擴大、腹部的器官改變位置，腹肌需要承受的壓力增長，腹直肌間距離增大，從而產生腹直肌分離。腹直肌若長期分離，鬆弛的腹部就成了大量脂肪堆積的理想場所，使得產婦腹部膨隆，身材走樣，所以產後媽媽也非常適合Emsculpt。

Emsculpt之所以深受好萊塢貴婦與名媛的青睞，除了因為非常方便，透過非侵入式的療程，每次只需半小時且幾乎沒有痛感，術後也完全不影響正常生活，就能輕鬆寫意打造迷人的線條，現在台灣的名人時尚圈也跟上這股熱潮。對這些貴婦名媛來說，每天在健身房運動練線條，需要長時間自律，但現在科技不斷進步，讓擁有緊實線條變成更簡單、更有效率！