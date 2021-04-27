大地酒店專寵媽咪 住房專案送林莉全家福寫真與頂級SPA

北投大地酒店今年母親節首度與知名品牌「Linli林莉婚紗」合作，推出「愛媽咪全家福住房專案」，3至4人成行、專案售價每房28,800元，整個5月不分平假日都適用，住宿就送Linli林莉婚紗全家福寫真，包括十張精修照片、12吋精美相本（原價18,800元），該活動限量10組，想為偉大的媽媽與家人留下幸福一刻又想讓媽媽享受度假趣的消費者不要錯過。

專案入住丹鳳套房，盡享尊寵愛馬仕沐浴備品與優質美人湯。圖／大地酒店提供

大地酒店「愛媽咪全家福住房專案」提供4至10人的全家福寫真，可以留下難忘的回憶，專案配合大地酒店丹鳳套房，包含享用四人份豐富餐點，並致贈母親節蛋糕、House wine、養顏面膜及SPA折價券等好禮，總價值近6萬元。



母親節期間也推出「媽媽我最大住房專案」，每日限量3間，專案入住丹鳳套房，媽媽本人還可享受「璀璨大地120分鐘療程」（原價6千元，含60分鐘美顏、60分鐘精油香氛），同時一樣贈送母親節蛋糕、House wine、養顏面膜、SPA折價券等貼心好禮；另還有養身獨立雙人湯屋券一張，以美食與北投白磺名湯寵愛辛苦的媽媽，讓媽媽們都能帶著幸福的笑容過節。

大地酒店SPA設施為人稱道。是名媛貴婦最愛。圖／大地酒店提供

大地酒店「寵愛媽咪」最用心，希望利用母親節，讓全家人有更多的情感交流，不論與媽媽一起拍全家福寫真，或是帶媽媽享受極致放鬆的SPA療程，定可創造最美好的記憶。專案詳情亦可至大地酒店官網https://www.thegaiahotel.com查詢，另有專案訂房網址https://reurl.cc/0DbnjY，或逕洽（02）5551-8888轉預約中心。