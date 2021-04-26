五月感恩月 秧悦美地對母親表謝意 系列活動邀請媽媽做個美麗皇后

5月是秧悦美地充滿感恩的月份，除了5月第2個週日是母親節，5月16日也是秧悦美地度假酒店2周年慶。為了對全國媽媽和遊客表達感謝之意，秧悦美地度假酒店推出一系列慶祝活動，邀請媽媽入住充滿有機香草香氛的房間，體驗全亞洲獨一無二的香草蒸氣室，還能品嚐秧悦主廚所精心設計的母親節大餐。晚上休息時間，可在客房內好好享受「皇后美膚假期」有機香草保養品，讓媽媽恢復年輕美麗。周年慶活動期間入住，每房還贈送有機迷迭香豆奶禮盒，送禮自用兩相宜。

「母親節特色香草料理」創意融合優質食材與有機香草，是秧悦美地度假酒店主廚

特製研發的豐盛饗宴。

媽咪是家庭重要的支柱，值得好好寵愛！5月31日前預訂「寵愛媽咪青春之旅」住房專案，每房贈送一組「皇后美膚假期」香草蒸氣芳療浴套組。度假期間，媽咪可以在房間輕鬆體驗專屬香草蒸氣芳療浴的美膚效果、參加芳療瑜珈課程、到GAEA SPA感受秧悦美地著名精油療程，開心當個健康的美麗皇后。 *相關優惠行程請上官網查詢：https://www.gaeavilla.com/zh-tw/news.php?act=view&id=71

即日起至5月10日前預訂秧悦美地母親節香草特色桌菜，犒賞媽媽享用各式香草與在地農產融合的美食饗宴，是其他地方吃不到的好味道！活動期間預訂，每桌還加贈8吋百里香馬卡龍水果蛋糕1顆及精選紅酒1瓶，闔家團聚陪伴媽媽度過難忘的母親節。

「秧田良品」有機迷迭香豆奶禮盒 (6入選用花蓮在地有機黃豆和有機迷迭香製作而

成。)

為感恩各地遊客對秧悦美地度假酒店的支持與鼓勵，於5月7日至5月16日期間入住秧悦美地度假酒店，不分房型每房贈送一組(6入)「秧田良品」有機迷迭香豆奶禮盒，品嘗真正由花蓮在地小農有機種植的花蓮一號黃豆(非基因改良黃豆)，結合君達休閒農場的有機迷迭香，嚴選精製而成的有機豆奶。以友善大地的初衷，帶來後山田野獨特的香濃純淨風味，營養健康給您滿滿元氣與活力。

感恩的5月，秧悦美地充滿感激。系列活動邀請全國子女帶著親愛的媽咪一起參加，闔家團聚慶祝母親節，也表達子女的感恩之意。在花蓮好山好水間，讓媽咪感受「有機香草七感療癒」的度假體驗，度假期間吃好、住好、用好，成為一位眾人寵愛的美麗皇后。