新北婚宴地標Mega 50宴會廳 推「臻愛永恆」婚宴完美包套最超值

坐落於新北市地標百揚大樓48樓的「Mega 50宴會廳」，是由香格里拉台北遠東飯店負責營運，是新北板橋當地最高的五星婚宴殿堂，以無樑柱典雅氣派的挑高空間，呈現浪漫的環繞美景。由於婚宴市場回溫，「Mega 50宴會廳」即日起推出全新的「臻愛永恆」婚宴專案，餐點全面升級、配套包山包海，更大手筆包裝國際五星飯店的蜜月套房與市價20萬元的國外豪華海島之旅，打造每位新嫁娘一生夢寐以求的世紀婚禮。Mega 50宴會廳並與遠東商銀合作，凡新人持遠銀快樂信用卡，除消費可累點，付訂與婚宴結帳還可享雙重滿額贈禮。

Mega 50宴會廳全新「臻愛永恆」婚宴專案提供三款價位，每桌22,800元起，圖為30,800元桌席，新人可享包場尊榮禮遇。圖／Mega50提供

「Mega 50宴會廳」最多可容納40桌，配合全新「臻愛永恆」婚宴專案提供3款價位，包括每桌十人22,800元、25,800元（上述兩款保證桌數25桌）以及30,800元（保證桌數20桌），新人享有包場尊榮禮遇，餐宴是由榮獲商業周刊「2020年度風雲餐廳」的望月樓當家主廚蘇權暉負責設計，精心製作包含龍蝦在內的十道經典豐盛佳餚，席間果汁、紅酒無限暢飲，定能讓賓主盡歡。上述專案均需另加10％。

婚宴當天還可在Asia49高空花園拍照留念。圖／Mega50提供

此專案最大方的莫過慷慨回饋的贈禮，絕對是新北同業都難以比擬的，如：台北遠東飯店高檔套房住宿及早餐、客製化舞台背板、多款個性化桌巾椅套自由搭配、精緻5層香檳塔、專業婚企與主持人、賓客每人婚禮小物等，婚宴當天還可在Asia49高空花園拍照留念；並可使用寬敞的新娘休息室，且更可飽覽101大樓等百萬景緻。

婚宴當天可使用寬敞舒適的新娘休息室。圖／Mega50提供

同時，如婚宴總消費金額達70萬元，再送市價20萬元的海外香格里拉度假酒店蜜月之旅、含機票及每日早餐，可選擇：大馬哥打基納巴盧6天5夜或菲律賓長灘島4天3夜。完美的包套內容，加上超強的場地優勢，Mega 50宴會廳儼然改寫新北婚宴的高度，更樹立頂級宴會服務的新標竿。

此外，凡新人以遠銀快樂信用卡刷卡支付婚宴費用，除了累積點數，凡於今年7月31日前刷卡付訂達2萬元，還可獲贈餐券，婚宴結帳累計刷卡滿30萬元，再享1％刷卡金，回饋無上限。

Mega50宴會廳位於新北市板橋區新站路16號百揚大樓48樓，詳情或訂席可洽（02）7705-9746、或7705-9742，網址：www.mega50.com.tw。

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