2021年新光藝術春季拍賣會4月24日於台北長流美術館圓滿收官

金庸/費新我〈行書 豪氣柔情/行書 《王維．山居秋暝》〉兩件一拍，經多口叫價，最終以2萬4仟元台幣成交。圖／長流美術館提供

2021年新光藝術春季拍賣無底價專拍再獻新猷，徵選出質相兼備、價格入心的拍品，透過電話、委託及線上競投等多元服務，提供即時同步的高優質拍賣體驗，在藏家們的熱力支持下，各專場成績斐然，4月24日圓滿落槌。

文物專場品味卓見 古瓷雅翫成交稳健

體現生活工藝之美，本次文物專場集結高古瓷雜、古董珍玩、銅爐擺件、文房墨寶、石雕玉器等近一百四十件精品。從預展期間就備受關注與追捧，〈釉裏紅丹鳳穿花扁瓶瓷〉有種深藏不露的美，釉里紅為製瓷歷史上的重大發明，其圖紋風格也反映中國繪畫的演變，經過多輪競投出價，最終以13萬2仟元台幣亮麗成交，獲專場第一。文人雅器吸引卓見品味藏家，清代漆器工藝的製作和使用運用於生活之中，尤以御用漆器最為突出，〈大清康熙年製款 福壽紋剔紅盒〉以木為胎、外髹朱漆，深受藏家青睞，以7萬2仟元台幣成交，寫下第二高價紀錄。彩陶文明於世，代表制陶發展的巔峰，〈隋 出土彩陶馬〉寫實雕塑勻稱矯健，受藏家喜愛有加以6萬6仟元台幣成交，躋進文物前三大高價。中國北方的新石器時代紅山文化，廣為雅仕所賞識，三件一拍的〈紅山文化纏絲瑪瑙魚形把件/紅山文化青玉人形配/紅山文化青玉鳥〉雕琢生動又樸實自然，以6萬台幣成交。

書法專場名家墨跡 臻作雲集買氣熱旺

書家風采於筆底毫端間流露不同書藝之美，併呈行書、草書、楷書、甲骨文等近現代書法作品。弘一大師李叔同將古代書法藝術推向極至，其1932年所作〈行書十言聯〉，圓潤含蓄的文字線條，蘊藉悠遠和諧，以藝弘法，以3萬8仟4佰元台幣成交。名人書跡 除了具書法藝術內涵，也表現出自我心性及人文思維，武俠文學泰斗金庸，書寫落筆鏗鏘有力，有劍道俠骨之風 ; 左筆大家費新我，作書自帶節奏氣韻，奇中求正別有章法。金庸/費新我〈行書 豪氣柔情/行書 《王維．山居秋暝》〉兩件一拍，經多口叫價，最終以2萬4仟元台幣成交。郭沫若〈草書四屏〉寫出真性情與才氣，筆力灑脫不拘泥繩法，運轉之間韻味無窮，以2萬4仟元台幣成交。

水墨專場四海集珍 風華絕色同場爭輝

水墨巧作相映成輝，表現突出造就拍場精彩一瞬。葉赫那拉杏貞(慈禧太后)〈富貴圖〉，以工筆淡彩畫出國色天香，突顯牡丹富麗高貴，右下署「臣郭則澐敬題」，藏家出價積極以6萬6仟元台幣成交。張大千〈回眸〉以細緻工筆描寫荷屏仕女，承襲唐代的三白畫法，畫中女子櫻桃小口、烏黑秀髮、衣袂柔軟，令人入目難忘，獲熱烈競投，以5萬4仟元台幣成交。藝術主張我自用我法的石濤〈遊山圖〉，體悟山川麗水中所蘊含的哲學思想，筆墨縱肆淋漓，受到拍場矚目，以4萬5仟6佰元台幣成交。

2021年新光藝術春季拍賣無底價專拍，成交額新台幣四佰零柒萬八仟八佰元，整體成交率逾八成，各專場皆有斬獲，競投人數較同期增加，持穩帶動銷售。面對瞬息萬變的藝術市場，隨著亞洲藏家崛起、藏家年輕化、銷售數位化等顯著發展新趨勢，收藏標的更明確多元，且追求高品質、喜愛獨特性。新光國際藝術團隊竭力徵集多方藏品，亦同步規劃線上「易藏網購」藝術品交易平台，持續提供專業完善的卓越服務，為廣大藏家族群開拓新視野。

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