觀光局攜手台中好禮協會、彰化旅遊產業協會舉辦「愛玩中彰－小鎮旅展漫遊chill」活動

因應後疫情時代來臨，為積極推動中彰區域觀光聯盟計畫，交通部觀光局參山國家風景區管理處攜手台中市好禮協會與彰化旅遊產業協會策略結盟，4月24日於鹿港公會堂舉辦「愛玩中彰－小鎮旅展漫遊chill」活動，邀請旅遊業者、旅宿、觀光工廠、伴手禮、交通等40餘家觀光業者，共同推出一系列旅遊行程與優惠方案，預期將會吸引許多遊客到中彰旅遊觀光，共創觀光產業新商機。

觀光局指出，舉辦愛玩中彰－小鎮旅展漫遊chill活動，串聯台中、彰化旅遊行程並提升觀光吸引力，期待更多產業共同致力打造中彰觀光品牌。並邀請民眾分享在中彰旅遊模式，包含深度，快閃或漫遊等，遴選出最具特色旅遊方式，提供給民眾截然不同中彰觀光感受。

該活動包含精緻、在地、創新、多元、串聯區域特色發展等5大元素，為增加觀光品牌知名度與產值，現場還有安排寶珍香、久久津、阿聰師、鯊魚挑嘴、豬寶妹、張連昌薩克斯風博物館、緞帶王觀光工廠、優格餅乾學院、彰化桂冠汽車旅館、麒麟峰溫泉等40家優質廠商展示相關成果。

緞帶王在現場推出母親節特別活動，用緞帶折出康乃馨，受到歡迎。圖／觀光局提供

由於疫情嚴重衝擊下，偽出國風潮興起，交通部觀光局參山國家風景區管理處代理處長曹忠猷表示，旅遊泡泡近期討論熱烈，也為即將開拓旅遊超前部署，該活動邀集在地食、宿、遊、購、行等業者共襄盛舉，也為即將解禁後的國內外觀光市場做好萬全準備，且為中彰地區嶄新經濟注入一劑強心針。

愛玩中彰-小鎮旅展漫遊chill活動結合在地食、宿、遊、購、行業者，推出許多旅遊行程與優惠方案。圖／觀光局提供

台中市好禮協會理事長鄭人豪指出，全球經濟受到疫情重挫，之前營收依靠觀光客族群糕餅、伴手禮業者皆受到巨大衝擊，業績損失將近5成。以往觀光業者習慣單打獨鬥，而此次中彰區域觀光聯盟與台中市好禮協會聯盟，串連中彰觀光圈業者，從線上到線下，大幅提升觀光人潮，吸引更多遊客前往中台灣觀光。

觀光局透露，該活動將陸續於5月15日田尾公路花園、6月5日台中大遠百舉辦「愛玩中彰-小鎮旅展漫遊chill」系列市集活動，並提供漫遊小鎮小旅行摺頁地圖，提供給旅客至特色小鎮必要資訊，且提供可能接觸相關店家優惠措施，現場並販售驚喜彭派包。詳情請查詢交通部觀光局參山處粉絲專頁查詢：https://www.facebook.com/trimnt