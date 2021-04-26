藝術家高惠芬「生之華」創作展開幕 參觀者眾 冠蓋雲集

才女藝術家高惠芬昨(25)日在台北國父紀念館德明藝廊舉辦「生之華」創作展開幕式，展出油畫與水彩畫約70餘件，與會貴賓有北、中、南文化藝術相關理事長、國立師大教授、部長、縣長等近350人到場參與該藝術盛宴。

藝術家高惠芬導覽解說作品，並與貴賓合影。

知名畫家高惠芬高人氣的藝術展出，全拜她積極、熱情又勤奮創作的表現，才華洋溢令人佩服，在女性畫家中更是難得的典範。高惠芬說：「個展是一位創作者意志的挑戰，也是心靈鍛鍊的修行結果」，此次的個展又是另一層次的表現。該展到場貴賓有雲林縣縣長張麗善、考選部長許舒翔、法務部前部長曾勇夫、文化部首任次長林金田、國策顧問翁源水、南山高中董事長王繼光、台灣水彩畫協會理事長黃進龍、前理事長林仁傑、台灣藝術家法國沙龍學會前理事長王瑋名、思陳誠老師、國防部後備指揮部武立文少將、雲林指揮部政戰處長洪國瀚處長、台大醫院雲林分院院長黄瑞仁；師大教授梁秀中、梁丹貝、 林仁傑、黄進龍、鐘有輝、林雪卿 等亦親臨現場；名畫家羅振賢、黃才松、孟昭光名書法家沈榮槐、葉國華、國寶級陶藝家翁國珍、監察院監察委員趙永清、耐斯集團總經理陳镜亮、綺華建設張嘉慶總裁、科準科技陳調鋌董事長、雨揚科技陳菫事長雨揚及來自全國各地的好朋友和收藏家，亦到場祝賀。

高惠芬集彩墨、水彩、油畫之探究於一身，簡而大的空間表現和明亮的色調是其特色，畫作以大自然為師，作品著重在人與物之動態、氣韻。天地有情，畫彩生韻，「情」與「韻」這種柔性的魅力，也是其作品中最感人的特質，畫面生機盎然，多年來為藝術生態固化的藝術市場注入新血輪。高惠芬民國六十三年畢業於師大美術系，六十五年於雲林縣舉辦第一次個展，至今已有四十五次國內外個人畫展及數百次聯展，出版中西畫冊七集，榮登臺灣美術年鑑，作品廣為各界藏家收藏。