2021台北國際禮品文具暨文創展圓滿落幕

外貿協會主辦的「2021台北國際禮品文具暨文創展」於4月25日圓滿落幕，去（2020）年因疫情影響，展覽自4月延期到11月，但今年如期於春季展出，短短5個月攤位規模、觀展人數皆成長。

貿協表示，除禮品公會、教育用品公會、手提包公會、手套公會、毛巾公會、玩具公會、鐘錶公會、織襪公會及優設協會等展出高品質商品，亦有來自日本、美國、巴西、智利、緬甸、泰國等19國委託在臺經銷商或合作夥伴前來觀展。此外，臺灣知名賣場通路商、電子商務平台、連鎖書店、百貨業者、文教及學校機構、旅館及餐飲業者及貿易商皆派代表前來與參展商進行採購洽談。

展覽中「文具及辦公用品區」參展商表示，今年為第二次參加禮品展，遇到相當多新買主對新創意辦公用品表達高度興趣，如抽取式便利貼座結合手機架、旋轉筆筒結合膠帶台等多功能的文具組合。「一般禮品區」參展商則說，公司生產台灣特有紅磚手工製作花磚杯墊、錢筒及皂盤等生活用品，除吸引大型企業、連鎖百貨業者洽談，更有許多咖啡廳及藝文場域業者有意合作。

印尼館帶來文創手工藝品，推廣印尼的文化創意禮贈品。圖╱外貿協會提供

同場另有航空公司、網路商城及連鎖餐飲業者對「文創新秀區」之產品興趣高，如將臺灣插畫家創作的圖像應用在護手霜、香氛等生活與旅行用品上，成為高端生活用品，與企業形象相結合。

此外，展覽在疫情之下仍有國際參展商透過駐臺大使館或辦事處組團參展，我國非洲友邦國家史瓦帝尼現場展出服飾、項鍊首飾、皮革製品等傳統手工禮品，獲臺灣保溫瓶製造業者洽談合作，為保溫瓶設計手工編織的收納提袋。拉丁美洲館的貝里斯、瓜地馬拉、宏都拉斯、尼加拉瓜、巴拉圭共5個邦交國展出具有拉美特色的解憂娃娃、陶藝，皮革袋等精品，吸引百貨業者及進口商興趣。印尼館亦展出精美的木工圖像製品與雕刻品，為展覽增添國際化元素。

貿協表示，邀集來自澳洲、美國、阿拉伯聯合大公國、馬來西亞、柬埔寨、哈薩克等12個國家地區買主，與15家參展商進行達40場線上採購洽談會。其中，來自柬埔寨的買主讚賞，臺灣文具的高品質功能性以及設計力，美觀兼具實用的臺灣商品深受當地喜愛。

民眾爭相參加文創沙龍，花藝應用、燙金明信片、紙樂高立體公仔、創意鑰匙圈及陶瓷彩繪等豐富DIY應有盡有。圖╱外貿協會提供

參加洽談會的參展廠商則表示，透過此次線上採洽活動與美國及中東等地區買主進行洽談，讓參展商仍有機會拓銷海外，獲得國際訂單。

今年展覽首度推出線上展並持續展出達一個月至5月21日，提供線上預約會議、即時通話與留言功能，協助促進展商與潛在買主有更多洽談機會，更能延續展覽熱度。商品外銷至美國Amazon電商、韓國通路商及歐洲零售商的參展商表示，因疫情導致許多國外採購商紛紛藉由網路搜尋商品，線上展即讓參展商商品在網路平台上增加曝光機會。

另展覽Live Tour、線上採洽會及線上論壇，則讓實體展覽的周邊活動移至線上呈現。2022年展覽訂於4月21日至24日登場，歡迎參展商報名及參觀者觀展。更多資訊請至展覽官網（www.giftionery.net ）及線上展網站（online.giftionery.net ）查詢。