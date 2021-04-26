乾杯/7-ELEVEN第二波聯名新品 炭火燒肉包．烤飯糰新登場 銅板美食再升級

針對外食一族，乾杯再推新品！乾杯集團日前宣布與7-ELEVEN推出第二波聯名新品，包括「乾杯炭火燒肉包」（35元）、「乾杯炭火燒肉烤飯糰」（42元）等兩款商品，即日起全台7-ELEVEN獨家販售，同時如果掃描商品包裝上的QR Code加入乾杯集團會員，只要到旗下任一家餐飲品牌（乾杯、乾杯Bar、老乾杯、和牛47、黑毛屋、黑毛屋本家、麻辣45、高木食堂）等超過30家門店，出示畫面即可免費兌換入會好禮。

「乾杯炭火燒肉包」以備長炭增加炭火香氣，加進乾杯獨門醬汁，讓人感受在燒肉店大口吃肉的過癮氛圍。圖／乾杯集團提供

乾杯集團繼去（2020）年首度與7-ELEVEN合作，推出「乾杯握便當-鹽烤燒肉雙拼」、「乾杯炭火燒肉飯糰」等兩款商品，前者銷售刷新紀錄，成為近三年該類別聯名熱賣前三名，而燒肉飯糰更是創下熱銷近200萬顆紀錄。透過合作讓更多人可吃到乾杯燒肉居酒屋的經典風味，而消費者也可使用7-ELEVEN貨架插卡來掃描加入乾杯集團會員，光人數也多達近千人，成功為乾杯集團開拓許多餐廳管道以外的新客群。

「乾杯炭火燒肉烤飯糰」採用日式柴魚與蒲燒醬汁，並以炭火燒烤工法烤製，外層充滿燒烤感，真實呈現道地日式居酒屋才吃得到的手作感烤飯糰。圖／乾杯集團提供

第二波新品中強調「炭火」、「燒烤」兩種風味，推出可微波的「乾杯炭火燒肉包」及手作感十足的「乾杯炭火燒肉烤飯糰」等兩款新品，讓外食族多了新選擇，進而提高消費者想到乾杯實體餐廳店鋪用餐的意願。兩款新品主打乾杯特有的「炭火」及「燒烤」風味，其中「乾杯炭火燒肉包」使用備長炭增加炭火香氣，內餡選用口感Ｑ彈的豬前腿肉，融入乾杯獨門醬汁，一口咬下立即感受濃烈的炭火香，如置身於燒肉店大口吃肉的過癮氛圍。而「乾杯炭火燒肉烤飯糰」除了使用同款獨門醬汁調味，更採用日式柴魚與蒲燒醬汁，並以炭火燒烤工法烤製，外層充滿燒烤感，就像真的吃到道地日式居酒屋的手作感烤飯糰般。