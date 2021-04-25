勞動連假逛南紡世貿 台南婦幼展+寵物展同期展出

由承興國際展覽主辦，一年僅此一次的南台灣春季婦幼採購盛會，俗稱「婦幼展」的「台南嬰兒與孕媽咪用品展」，正逢勞動節連假，將於4月30日至5月3日在「南紡世貿展覽中心」舉行。還有，首度在南紡世貿舉辦的「2021台南寵物用品博覽會」，家裡有毛小孩的飼主，千萬不要錯過難得的機會。

2021年度台南唯一婦幼展，持媽媽手冊或寶寶手冊，可2位成人免費入場 (限手冊本人)。孕媽咪好康活動相當豐富，包括：「孕媽咪預約好孕福袋」，開放有效孕期之孕婦本人登記(須帶媽媽手冊)、「孕媽咪購物599+1抽」，有千樣好禮現場送、「媽咪寶貝趣味賽」，歡迎7個月大以上寶寶，至3歲兒童分組報名。



此外，「兒童免費抽抽樂」，提供12歲以下兒童網路登錄，可把玩具文具帶回家，還有開放前2000位兒童名額「機器人氣墊樂園」免費玩，現場也提供氣墊樂園購票進場玩。以上活動於4月28日前截止報名，額滿提前結束。

不只有婦幼展，還有「2021台南寵物用品博覽會」於4月30日至5月3日同期舉辦，飼料、玩具、保健用品、服飾，一應俱全，集結各大寵物商聯手下殺，銅板商品、買一送一、滿額贈等現場優惠多；每日前100名入場可獲得寵物早鳥禮乙份。

台南寵物展除了寵物用品優惠外，有好玩的「毛小孩運動會」趣味賽，以及生活實用主題的「寵物教室」，包括狗狗禮儀、如何與寵物互動、如何散步防爆衝、如何幫助膽小狗狗…等寵物主題，歡迎4月28日前免費上網報名。

寵物展提供許多免費入場辦法，包括身上有動物圖案，例如服飾、配件、手機殼、包包都適用，或持寵物已施打狂犬病疫苗及植入寵物晶片記錄的登記文件，或者持寵物美容師和訓練師證照等。

展覽時間從每天上午10點，到下午6點。除上述符合免費參觀辦法外，展覽參觀門票100元；老師、軍警、殘障陪同者，可享半票50元。另12歲以下兒童(需成人陪同)、敬老票(年滿65歲出示證件)、博愛票(須持殘障手冊)皆可免費入場。

承興國際展覽，臉書請搜尋「孕媽咪寶貝好康讚」、「寵物好康讚」，報名請至婦幼展官網https://cheng-sing.com/event/babymom-tnn、寵物展官網https://cheng-sing.com/event/pet-tnn查詢。